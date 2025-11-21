Muy importante: todos los años, millones de extranjeros solicitan una visa de trabajo para Estados Unidos, un documento que hace posible que los ciudadanos inmigrantes puedan laborar legalmente en las empresas estadounidenses. Vale mencionar que estas visas pueden ser temporales o permanentes. ¿Cómo lograr la autorización laboral en el país norteamericano? AQUÍ los detalles.

Visas de trabajo: las vías más directas para obtener permiso laboral y legalidad en EE. UU.

Según información del Departamento de Estado, durante el año fiscal 2024 se otorgaron 10.969.936 visas no inmigrantes, un notable incremento, a comparación de los 4 millones emitidos en 2020. De este total, alrededor de 50.000 visas fueron destinadas para un empleo permanente bajo diversas categorías laborales, lo que reafirma que la tendencia se está manteniendo en vigencia.

Las visas temporales de trabajo continúan siendo las más solicitadas por extranjeros que buscan adquirir experiencia profesional o realizar traslados corporativos. El año pasado, el Departamento de Estado reportó un aumento considerable en las siguientes categorías de visados:

H-1B: destinada a ocupaciones especializadas, que sigue siendo la más solicitada, en especial en los campos de ingeniería, tecnología y finanzas.

L-1: facilita las transferencias de personal entre filiales de una misma empresa.

H-2A y H-2B: cubren trabajos temporales en sectores agrícola y no agrícola. Además, son fundamentales para atender vacantes estacionales.

TN: se enmarca en el tratado entre EE. UU., México y Canadá, y es solo para profesionales de América del Norte.

En conjunto, las visas laborales temporales constituyeron casi el 90% de los permisos no inmigrantes emitidos por la nación de Trump en el 2024, lo que evidencia la gran dependencia del país en mano de obra extranjera en sectores estratégicos.

¿Cuáles son las categorías que permiten residir y establecerse en EE. UU.?

En el 2024, las visas de empleo permanente, conocidas como Employment-Based Preference, llegaron a un total de 49.766 casos, cifra que muestra un notable incremento en comparación con los 14.694 permisos otorgados en 2020. Este aumenta se clasifica en tres categorías principales: