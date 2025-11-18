- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Turquía
- Bolivia vs Japón
- Costa Rica vs Honduras
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
IMPACTO en Chicago: mujer es rociada con líquido inflamable y prendida en fuego durante brutal ataque en un tren
Una mujer fue incendiada por un hombre durante una discusión en un tren de Chicago, generando alarma por la seguridad en el transporte público.
La noche del lunes 17 de noviembre quedó marcada por un hecho impactante en la línea azul del tren de Chicago, cuando una mujer de 26 años terminó envuelta en llamas tras una discusión con un hombre mientras el tren se aproximaba a la estación Clark y Lake, en el corazón de la ciudad.
PUEDES VER: PELIGRO para residentes: esto exige Estados Unidos si pasas más de un año FUERA del país
Pasajeros que presenciaron el ataque relataron que un hombre de unos 45 años discutía con la víctima cuando, de forma repentina, le arrojó un líquido y le prendió fuego. "Estaba en el piso, hiperventilando, con mucho dolor. Era una escena terrible", dijo un testigo a WGN TV. La joven logró salir del vagón y desplomarse en el andén, donde fue auxiliada por otros usuarios hasta la llegada de los equipos de emergencia. Aún permanece en estado crítico en el hospital Stroger, con quemaduras severas en rostro y cuerpo.
Momento crítico en la línea azul de Chicago.
Un sospechoso fue detenido, pero la investigación sigue abierta
Horas después, la policía confirmó que un hombre había sido puesto bajo custodia, aunque no reveló su identidad. El caso está siendo tratado como incendio premeditado. La División de Incendios Intencionales del Departamento de Policía de Chicago pide la colaboración del público para avanzar en la investigación. Las pistas pueden enviarse al 312-746-7618, al 911 o de forma anónima a CPDtip.com.
El ataque se suma a una serie de hechos recientes que han reactivado la preocupación por la seguridad en el transporte público. La misma noche del lunes, una mujer de 54 años recibió un disparo en el pecho mientras esperaba un autobús en Chicago Lawn. Continúa hospitalizada y la policía busca a los responsables, quienes escaparon en una SUV roja.
Las autoridades evalúan aumentar la presencia policial en estaciones concurridas, reforzar la vigilancia en vagones y mejorar los protocolos de respuesta rápida ante emergencias, especialmente en horarios nocturnos y de alto tránsito.
- 1
GOLPE directo a inmigrantes: Estados Unidos ordena SUSPENDER licencias de conducir en estos estados
- 2
ALERTA inmigrantes: La "Ley de Registro" podría abrir el camino a la residencia para millones sin papeles en EE. UU.
- 3
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes con TPS: USCIS extendió la validez de sus permisos de trabajo hasta esta fecha en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90