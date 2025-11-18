IMPACTO en Chicago: mujer es rociada con líquido inflamable y prendida en fuego durante brutal ataque en un tren

La noche del lunes 17 de noviembre quedó marcada por un hecho impactante en la línea azul del tren de Chicago, cuando una mujer de 26 años terminó envuelta en llamas tras una discusión con un hombre mientras el tren se aproximaba a la estación Clark y Lake, en el corazón de la ciudad.

Pasajeros que presenciaron el ataque relataron que un hombre de unos 45 años discutía con la víctima cuando, de forma repentina, le arrojó un líquido y le prendió fuego. "Estaba en el piso, hiperventilando, con mucho dolor. Era una escena terrible", dijo un testigo a WGN TV. La joven logró salir del vagón y desplomarse en el andén, donde fue auxiliada por otros usuarios hasta la llegada de los equipos de emergencia. Aún permanece en estado crítico en el hospital Stroger, con quemaduras severas en rostro y cuerpo.

Momento crítico en la línea azul de Chicago.

Un sospechoso fue detenido, pero la investigación sigue abierta

Horas después, la policía confirmó que un hombre había sido puesto bajo custodia, aunque no reveló su identidad. El caso está siendo tratado como incendio premeditado. La División de Incendios Intencionales del Departamento de Policía de Chicago pide la colaboración del público para avanzar en la investigación. Las pistas pueden enviarse al 312-746-7618, al 911 o de forma anónima a CPDtip.com.

El ataque se suma a una serie de hechos recientes que han reactivado la preocupación por la seguridad en el transporte público. La misma noche del lunes, una mujer de 54 años recibió un disparo en el pecho mientras esperaba un autobús en Chicago Lawn. Continúa hospitalizada y la policía busca a los responsables, quienes escaparon en una SUV roja.

Las autoridades evalúan aumentar la presencia policial en estaciones concurridas, reforzar la vigilancia en vagones y mejorar los protocolos de respuesta rápida ante emergencias, especialmente en horarios nocturnos y de alto tránsito.