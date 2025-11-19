0
ATENCIÓN beneficiarios: El Seguro Social anuncia CAMBIOS CLAVE para quienes reciben cheques en papel en EE. UU.

El Seguro Social dejará de emitir cheques en papel en EE. UU.; beneficiarios deben pasarse a pagos electrónicos.

Dara Rojas
Jubilado revisando su cuenta bancaria para recibir pagos electrónicos
A partir de este año, los estadounidenses que aún reciben sus pagos del Seguro Social en papel deberán adaptarse a un sistema totalmente digital. La Administración del Seguro Social busca modernizar los pagos, aumentar la seguridad y agilizar la entrega de fondos, afectando a millones de jubilados y pensionados en todo el país.

Desde el 30 de septiembre de 2025, los cheques en papel dejarán de emitirse, impulsando a los beneficiarios a recibir sus fondos mediante depósito directo en cuentas bancarias o mediante pagos electrónicos. Actualmente, cerca de 75 millones de estadounidenses ya usan pagos electrónicos, y se espera que esta cifra se duplique para 2026, facilitando un acceso más rápido y seguro al dinero.

Programas clave del Seguro Social

  • Seguro de Jubilación: Proporciona ingresos a quienes se han retirado tras cumplir con la edad y los requisitos laborales establecidos.
  • Seguro de Discapacidad: Ofrece apoyo financiero a personas con discapacidades graves y prolongadas que les impiden continuar trabajando.

Los expertos recomiendan que los beneficiarios verifiquen su información bancaria y se registren en las plataformas digitales oficiales del Seguro Social para evitar interrupciones en los pagos y mantener la seguridad de sus fondos.

Cómo hacer la transición de cheques en papel a pagos electrónicos

    1. Revisar tus datos bancarios: Asegúrate de que tu cuenta corriente o de ahorros esté activa y correcta para recibir depósitos.
    2. Registrar tu cuenta en el portal del Seguro Social: Ingresa a la plataforma oficial y sigue las instrucciones para vincular tu cuenta bancaria.
    3. Activar notificaciones electrónicas: Recibirás alertas sobre depósitos y posibles actualizaciones del programa.
    4. Configurar seguridad digital: Usa contraseñas fuertes y activa la verificación en dos pasos para proteger tu información.
    5. Confirmar la transición: Verifica que tu primer pago electrónico se reciba correctamente antes de descartar tu cheque en papel.

Siguiendo estos pasos, los beneficiarios podrán garantizar que sus pagos lleguen de manera segura y sin interrupciones, evitando retrasos durante la transición.

