ATENCIÓN beneficiarios: El Seguro Social anuncia CAMBIOS CLAVE para quienes reciben cheques en papel en EE. UU.
El Seguro Social dejará de emitir cheques en papel en EE. UU.; beneficiarios deben pasarse a pagos electrónicos.
A partir de este año, los estadounidenses que aún reciben sus pagos del Seguro Social en papel deberán adaptarse a un sistema totalmente digital. La Administración del Seguro Social busca modernizar los pagos, aumentar la seguridad y agilizar la entrega de fondos, afectando a millones de jubilados y pensionados en todo el país.
PUEDES VER: CAMBIO inesperado: USPS prepara un sorpresivo AUMENTO de tarifas para 2026 y no explica por qué
Desde el 30 de septiembre de 2025, los cheques en papel dejarán de emitirse, impulsando a los beneficiarios a recibir sus fondos mediante depósito directo en cuentas bancarias o mediante pagos electrónicos. Actualmente, cerca de 75 millones de estadounidenses ya usan pagos electrónicos, y se espera que esta cifra se duplique para 2026, facilitando un acceso más rápido y seguro al dinero.
Programas clave del Seguro Social
- Seguro de Jubilación: Proporciona ingresos a quienes se han retirado tras cumplir con la edad y los requisitos laborales establecidos.
- Seguro de Discapacidad: Ofrece apoyo financiero a personas con discapacidades graves y prolongadas que les impiden continuar trabajando.
Los expertos recomiendan que los beneficiarios verifiquen su información bancaria y se registren en las plataformas digitales oficiales del Seguro Social para evitar interrupciones en los pagos y mantener la seguridad de sus fondos.
Cómo hacer la transición de cheques en papel a pagos electrónicos
- Revisar tus datos bancarios: Asegúrate de que tu cuenta corriente o de ahorros esté activa y correcta para recibir depósitos.
- Registrar tu cuenta en el portal del Seguro Social: Ingresa a la plataforma oficial y sigue las instrucciones para vincular tu cuenta bancaria.
- Activar notificaciones electrónicas: Recibirás alertas sobre depósitos y posibles actualizaciones del programa.
- Configurar seguridad digital: Usa contraseñas fuertes y activa la verificación en dos pasos para proteger tu información.
- Confirmar la transición: Verifica que tu primer pago electrónico se reciba correctamente antes de descartar tu cheque en papel.
Siguiendo estos pasos, los beneficiarios podrán garantizar que sus pagos lleguen de manera segura y sin interrupciones, evitando retrasos durante la transición.
