¡Lamentable tragedia! El hombre señalado como el responsable del asesinato de su pareja en el estacionamiento del Walmart de Bozeman, ocurrido en diciembre de 2023, recientemente recibió una condena de 60 años sin posibilidad de libertad condicional. Su sentencia se dio este 25 de noviembre en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En Líbero, te contamos más sobre este caso.

Walmart: hombre asesinó a su novia en estacionamiento recibe 60 años de prisión

La jueza Rienne H. McElyea emitió su fallo este martes, poco antes de las 10:30 a. m. La fiscalía sostiene que Christopher Foiles, un habitante de Spokane, fue responsable del asesinato de Megan Stedman, de 34 años, y de su perro, en su autocaravana, la cual estaba estacionada en el aparcamiento de un Walmart. En octubre, Foiles cambió su declaración a culpable.

El sujeto había sido inicialmente acusado de homicidio deliberado en Idaho, esto luego de ser encontrado por la policía con el cuerpo de Stedman en su casa rodante en Idaho Falls el 12 de enero de 2024. Según los documentos de acusación del condado de Gallatin, ambos fueron vistos ingresando al Walmart de Bozeman el 14 de diciembre de 2023.

Walmart: Foiles fue declarado culpable del asesinato de Megan Stedman en EE. UU.

Tras mantenerse desaparecido, Foiles regresó a Walmart el 15 de diciembre, donde las grabaciones de seguridad lo evidenciaron comprando diversos artículos, incluidos productos de limpieza, una sierra para metales, cinta adhesiva y bolsas de plástico de 55 galones. La declaración jurada también señaló que el 16 de diciembre, adquirió más productos, como un eliminador de olores, lejía, pintura en aerosol y cortinas.

Los registros del Departamento de Policía de Idaho Falls expusieron que Foiles fue arrestado el 12 de enero de 2024, y admitió haber asesinado a Stedman, quien había sido reportada como desaparecida desde el 15 de diciembre de 2023. Además, el 8 de febrero de 2024, realizó una llamada desde la cárcel del condado de Bonneville, en la que confesó haber matado a Stedman en Bozeman.

¿Qué más revelaron las autoridades sobre este caso y qué había declarado Foiles?

En la última declaración jurada, se conoció que Foiles confesó, además, haber asesinado a Cali, el perro de Stedman. Se le imputa un cargo de crueldad animal agravada, así como homicidio intencional, robo de identidad, manipulación de pruebas, violación de una orden de no contacto y obstrucción a la labor de un agente del orden público.

Según los documentos judiciales, Foiles reconoció el crimen durante un interrogatorio realizado por la policía en Idaho Falls, semanas después de la tragedia.