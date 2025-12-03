- Hoy:
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: si eres de este país NO podrás tramitar la residencia y seguir tu proceso de ciudanía por este motivo
EE. UU. suspende trámites de residencia y ciudadanía para inmigrantes de estos países, intensificando la política migratoria de Donald Trump.
Estados Unidos ha anunciado la suspensión de los procesos de residencia permanente y ciudadanía para inmigrantes de 19 países, entre ellos Cuba, Haití y Venezuela. La decisión marca un nuevo endurecimiento en la política migratoria del presidente Donald Trump, quien ha prometido reestructurar por completo el sistema de admisiones al país.
La administración argumenta que la medida responde a preocupaciones de seguridad nacional, especialmente tras un reciente ataque contra miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Sin embargo, organizaciones de derechos migratorios sostienen que se trata de un paso más dentro de una estrategia para reducir drásticamente la inmigración desde países considerados "de riesgo".
La suspensión de trámites afecta a 19 países
El memorando oficial detalla que los trámites de green card y naturalización quedan congelados para ciudadanos de los siguientes 19 países:
EE. UU. suspende trámites de residencia y ciudadanía para 19 países.
• Afganistán
• Birmania
• Burundi
• Chad
• Cuba
• Eritrea
• Guinea Ecuatorial
• Haití
• Irán
• Laos
• Libia
• República del Congo
• Sierra Leona
• Somalia
• Sudán
• Togo
• Turkmenistán
• Venezuela
• Yemen
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sostiene que esta decisión responde a la necesidad de reforzar verificaciones, evaluaciones de riesgo y controles de antecedentes. Funcionarios del Gobierno aseguran que los procesos actuales podrían permitir que individuos considerados peligrosos ingresen o permanezcan en Estados Unidos sin un análisis exhaustivo.
Un clima político marcado por incidentes y retórica dura
La nueva suspensión llega poco después de que un ciudadano afgano, procesado por un ataque armado en Washington, fuera señalado por autoridades federales como ejemplo de fallas en los sistemas de revisión. Trump insistió en que es necesario "pausar la migración desde países del tercer mundo" para proteger al país, reforzando su discurso de campaña.
A esta retórica se sumó la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien urgió a ampliar todavía más la lista de países con restricciones. Paralelamente, reportes indican que podría ponerse en marcha una operación de control migratorio en Minnesota enfocada en la comunidad somalí, lo que ya generó rechazo entre líderes locales. La tensión sigue en aumento mientras miles de solicitantes ven sus procesos detenidos de manera indefinida.
