¿Donald Trump sufre del corazón? Casa Blanca habla sobre su salud en medio de crisis migratoria y amenazas a Venezuela

Este lunes 1 de diciembre de 2025, la Casa Blanca publicó los resultados del examen de resonancia magnética que se le practicó al presidente Donald Trump. Por ello, tras semanas de mucha especulación, se hicieron conocidos los resultados sobre la salud del mandatario de los Estados Unidos.

¿Cuál es el estado de salud de Donald Trump?

Por medio de un comunicado de prensa, el doctor Sean Barbabella, describe la salud de Trump luego de la prueba que se hizo el pasado octubre de 2025, de quien dijo que el hombre de 79 años goza de "excelente salud general".

"Como parte del examen físico ejecutivo del presidente Donald J. Trump, se realizaron imágenes avanzadas porque los hombres de su grupo de edad se benefician de una evaluación exhaustiva de la salud cardiovascular y abdominal".

El memorándum descarta problemas coronarios, recalcando que se trató de una prueba preventiva con la finalidad de detectar problemas a tiempo, a la vez de confirmar que cuenta con notable vitalidad y funcionalidad a largo plazo.

"No hay evidencia de estrechamiento arterial que afecte el flujo sanguíneo ni anomalías en el corazón ni en los vasos sanguíneos principales. Las cavidades cardiacas tienen un tamaño normal, las paredes de los vasos sanguíneos se ven lisas y sanas, y no hay signos de inflamación ni coagulación. En general, sus sistema cardiovascular presenta una salud excelente".

La intriga por la salud del presidente fue dada a conocer por el propio Trump, quien el pasado 27 de octubre reveló a la prensa que reveló que el día 10 de dicho mes se sometió a una resonancia magnética durante un chequeo en el Centro Médico Militar Nacional Waller Reed, generando muchas preguntas en la prensa.

Algunas molestias a tener en cuenta

Sin embargo, algunos signos de preocupación surgieron cuando le diagnosticaron "insuficiencia venosa crónica", una dolencia derivada de problemas de circulación sanguínea ¿Cómo se dieron cuenta de esto? por una "leve hinchazón en la parte interior de las piernas".

Se sabe que el tratamiento para esto se basa, principalmente, en el uso de medias de compresión para prevenir coágulos de sangre. Asimismo, producto de la ingesta de aspirina, Donald Trump presentó un moretón recurrente en su mano; este medicamente se utiliza para prevenir problemas y ataques cardiacos.