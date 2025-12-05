ATENCIÓN. Recientemente, un peatón resultó con heridas de gravedad tras ser impactado por un automóvil cerca de una popular tienda Walmart, ubicada en East Main Street, en Torrington, Estados Unidos. El Departamento de Bomberos impactó a la comunidad al compartir el informe sobre este incidente que casi termina en tragedia.

Walmart: un peatón herido tras ser atropellado por auto y trasladado a centro de traumatología

Según los reportes de las autoridades, ctinsider.com y la Asociación de Combatientes del Departamento de Bomberos de Torrington, este lunes 1 de diciembre, a las 4:36 p.m., se llevó a cabo un accidente cerca a Walmart USA, movilizando a bomberos, policías y personal médico de emergencia al área.

Walmart: un peatón herido tras ser atropellado por auto y trasladado a centro de traumatología.

En el lugar del incidente, los rescatistas brindaron atención vital a un peatón, de quien no se reveló su identidad, pero fue posteriormente trasladado en ambulancia a un centro de traumatología.

Por su parte, la asociación y las propias autoridades hicieron un llamado a la comunidad, recordando la importancia de seguir las normas de tránsito, utilizar ropa de colores brillantes durante la noche y mantener la atención en el entorno para evitar que se registren nuevos accidentes. Hasta ahora, no se revelado más información al respecto ni los datos de la persona gravemente herida.

¿Qué debes tomar en cuenta frente a un accidente de tránsito en Walmart?

Es importante conocer que, la tienda Walmart tiene un protocolo a considerar cuando sucede un accidente de tránsito. En el caso de que este hecho se lleve a cabo en un estacionamiento o en las cercanías de un local de la empresa americana, es fundamental seguir un protocolo que se asemeja al de cualquier siniestro vial.

No obstante, se debe prestar especial atención a informar sobre el incidente a la gerencia del establecimiento, además de notificar a las autoridades pertinentes. Es crucial documentar cada detalle de la situación, incluyendo fotografías, testimonios de testigos e informes médicos. Además, es recomendable no firmar ningún documento sin la debida asesoría legal, pues Walmart podría sacar ventaja.