¡Muy buena noticia! Si eres mexicano y planeas viajar a EE. UU.: estas son las ciudades donde tramitar tu visa es más rápido
Si estás buscando tramitar tu visa estadounidense, te contamos las 3 ciudades de México donde el proceso ahora es más rápido y dura menos de 6 meses.
Si planeas viajar a Estados Unidos, obtener la visa puede ser uno de los pasos más largos del proceso. Sin embargo, hay ciudades mexicanas donde la espera para obtener una cita consular es mucho más corta, con tiempos de espera reducidos.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: a partir de HOY, los ciudadanos de estos 19 países son VETADOS y NO podrán ingresar a EE. UU.
Gracias a las mejoras implementadas por el Sistema Oficial de Citas de Visa, algunas regiones han logrado acelerar los tiempos de espera, permitiendo que las citas se otorguen en menos de seis meses. Esto facilita que los solicitantes puedan planificar su viaje sin tantas demoras.
Las tres ciudades mexicanas con citas para visa en menos de 6 meses
Entre las ciudades que ahora ofrecen tiempos de espera más rápidos se encuentran Ciudad de México, Nogales y Tijuana. Estas opciones se destacan por ser convenientes para quienes buscan agilizar su trámite de visa y empezar a planear su visita a Estados Unidos.
Las 3 ciudades mexicanas con citas para visa americana en menos de 6 meses.
- Ciudad de México: Citas disponibles para abril de 2026 (9 de abril).
- Nogales: La cita más cercana es para el 15 de abril de 2026.
- Tijuana: La cita más cercana es para el 28 de mayo de 2026.
Es importante señalar que aunque las fechas pueden variar, las citas para visa americana en estas ciudades siguen siendo mucho más rápidas que en otras partes de México. Además, puedes intentar cambiar tu cita de CAS y entrevista consular si las fechas asignadas no te son convenientes.
Cómo agilizar tu trámite de visa americana
Una vez que tengas asignada tu cita, el proceso de entrevista con el oficial consular generalmente dura menos de dos minutos. Es importante estar preparado, especialmente con tu formulario DS-160 y pasaporte.
Durante la entrevista, el oficial verificará que la información que has proporcionado en tu solicitud coincida con los datos en el DS-160. Si existe alguna contradicción, el oficial puede hacer más preguntas para aclarar la situación.
Una vez aprobada la visa, el proceso de entrega del pasaporte es bastante sencillo. El tiempo de entrega es en promedio de 3 a 4 semanas, aunque puede variar según la carga de trabajo. Asegúrate de verificar el estatus de tu visa a través del sistema de seguimiento proporcionado por el consulado.
