¡Alarmante! Recientemente, las autoridades de Leesburg, en Estados Unidos, informaron que un individuo de Howey-in-the-Hills fue privado de su libertad tras ser sorprendido saliendo de una tienda Walmart con una cámara de visión nocturna, valorizada en alrededor 119 dólares, oculta en su bolsillo. La rápida intervención policial hizo posible su captura antes de que pudiera abandonar el local.

Walmart de Leesburg: arrestan a hombre que salió con producto escondido en su bolsillo

Según la información compartida por leesburg-news.com, se conoció que un asociado de protección de activos de dicha zona alertó a un oficial sobre la conducta sospechosa de Joshua Thomas Tipcke, un hombre de 39 años que, aparentemente, ocultaba productos no pagados en su vestimenta en un Walmart ubicado en 2501 Citrus Blvd.

A través de los reportes del Departamento de Policía de Leesburg, se reveló que el incidente ocurrió a las 10 p. m. del sábado 29 de noviembre. Las grabaciones de las cámaras de seguridad captaron a Tipcke dirigiéndose a la sección de Artículos Deportivos, donde tomó un monocular de visión nocturna Stealth Cam valorado en 119 dólares.

Luego de abrir el producto, el hombre lo escondió en el bolsillo delantero izquierdo de su chaleco y abandonó la tienda por la sección de comestibles sin realizar el pago correspondiente. Al ser interceptado por el agente de seguridad, se le retiró el monocular del bolsillo, tal como se mencionó en el informe policial.

Hombre cuenta con antecedentes y esta es su situación

Tras ser detenido, se pudo revisar sus antecedentes penales, los cuales evidenciaron que Tipcke cuenta con tres condenas previas por robo, registradas en agosto de 2024, junio de 2022 y diciembre de 2014.

Esta vez, Tipcke fue detenido por robo en un establecimiento comercial, acumulando antecedentes de al menos dos delitos similares. Asimismo, el individuo fue llevado a la cárcel del condado de Lake. Originario de Minnesota, donde, pese a los delitos que confronta, logró su liberación tras abonar una fianza de 2.500 dólares.