- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
ALERTA en Walmart de Leesburg: reportan el ARRESTO inmediato de hombre que salió de la tienda con producto escondido en su bolsillo
Un individuo fue evidenciado abandonando un Walmart USA con una cámara de visión nocturna, valorada en $119, oculta en su bolsillo. ¿Qué sanción recibirá?
¡Alarmante! Recientemente, las autoridades de Leesburg, en Estados Unidos, informaron que un individuo de Howey-in-the-Hills fue privado de su libertad tras ser sorprendido saliendo de una tienda Walmart con una cámara de visión nocturna, valorizada en alrededor 119 dólares, oculta en su bolsillo. La rápida intervención policial hizo posible su captura antes de que pudiera abandonar el local.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de San Antonio: se reporta EVACUACIÓN obligatoria por peligrosa amenaza
Walmart de Leesburg: arrestan a hombre que salió con producto escondido en su bolsillo
Según la información compartida por leesburg-news.com, se conoció que un asociado de protección de activos de dicha zona alertó a un oficial sobre la conducta sospechosa de Joshua Thomas Tipcke, un hombre de 39 años que, aparentemente, ocultaba productos no pagados en su vestimenta en un Walmart ubicado en 2501 Citrus Blvd.
Walmart de Leesburg: arrestan a hombre que salió con producto escondido en su bolsillo.
A través de los reportes del Departamento de Policía de Leesburg, se reveló que el incidente ocurrió a las 10 p. m. del sábado 29 de noviembre. Las grabaciones de las cámaras de seguridad captaron a Tipcke dirigiéndose a la sección de Artículos Deportivos, donde tomó un monocular de visión nocturna Stealth Cam valorado en 119 dólares.
Luego de abrir el producto, el hombre lo escondió en el bolsillo delantero izquierdo de su chaleco y abandonó la tienda por la sección de comestibles sin realizar el pago correspondiente. Al ser interceptado por el agente de seguridad, se le retiró el monocular del bolsillo, tal como se mencionó en el informe policial.
Hombre cuenta con antecedentes y esta es su situación
Tras ser detenido, se pudo revisar sus antecedentes penales, los cuales evidenciaron que Tipcke cuenta con tres condenas previas por robo, registradas en agosto de 2024, junio de 2022 y diciembre de 2014.
Esta vez, Tipcke fue detenido por robo en un establecimiento comercial, acumulando antecedentes de al menos dos delitos similares. Asimismo, el individuo fue llevado a la cárcel del condado de Lake. Originario de Minnesota, donde, pese a los delitos que confronta, logró su liberación tras abonar una fianza de 2.500 dólares.
- 1
ALARMANTE noticia para inmigrantes: estas licencias de conducir son consideradas INVÁLIDAS en este estado y los perjudican
- 2
PELIGRO para consumidores: FDA EMITE ALERTA y ordena retiro URGENTE de barras de chocolate por alérgenos ocultos en EE.UU.
- 3
ALERTA en Walmart de Leesburg: reportan el ARRESTO inmediato de hombre que salió de la tienda con producto escondido en su bolsillo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90