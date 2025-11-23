¡Atención, clientes de Walmart y Costco! Proponen ley que obliga a pagar en efectivo: "No confían en pagos virtuales"

En la actualidad se ha vuelto natural hacer pagos empleando tarjetas, pero también de forma virtual, sin contacto o los autopagos, por lo que cada vez más el uso de efectivo se ve como anticuado, pero una propuesta de ley en Ohio, Estados Unidos, quiere hacer obligatorio el uso de dinero real para hacer compras en Walmart, Costco o Target, lo cual ha dejado desconcertado a más de uno.

Ley obligaría a aceptar pagos en efectivo para Walmar, Costco y Target

La propuesta lleva por nombre Currency Access to Spend Here (CASH) o "Acceso a moneda para gastar aquí" al ser traducido al castellano, la cual tiene por objetivo que empresas y oficinas gubernamentales acepten efectivo para pagos hasta los US$ 500 dólares.

¿En qué consiste? La propuesta de ley busca exigir a las entidades antes mencionadas ofrecer, al menos, un punto de venta que acepte efectivo. Pero, eso no es todo, pues prohíbe cobrar a los empleen dinero físico por una transacción a que se les cobre un precio mayor que a quienes empleen otros métodos de pago.

David Thomas, republicano por Jefferson y representante estatal por Ohio, dijo sobre el Proyecto de Ley 554 de la Cámara de Representantes: "Es simple: el efectivo es la base de los negocios en Estados Unidos. Nuestros contribuyentes siempre deberían poder usar efectivo en su vida diaria", recogió FOX Business.

En comercios como Walmart, Costco y Target, cada vez más se masifica el uso del autopago, que no acepta efectivo.

Pero, también agregó: "Escucho a residentes que quizás no confíen en las opciones de pago virtuales o, simplemente, prefieren usar efectivo. Este proyecto de ley equilibra la necesidad de eficiencia del gobierno y las empresas con la posibilidad de seguir dependiendo del dinero físico".

¿Cómo se aplicaría la ley de aprobarse?

Pero, pese a que muchos creen que esta propuesta de ley es un salto hacia el pasado, lo real es que, en Estados Unidos establecimientos como Walmart, Costco o Target, cada vez implementan con mayor difusión el llamado autopago que, por lo general, no acepta efectivo, por lo que, de aprobarse la ley, tendría incidencia directa en un cambio de estrategia de parte de estas compañías.

Ahora bien, la ley no se refiere a contratar más personal para este pago en efectivo, Fox Business aclara que la misma establece que el punto de venta con dinero físico puede ser operado por una persona.

Otras leyes similares

De hecho, Fox Business afirma que este proyecto de ley no es nuevo, de hecho, tuvo antecedentes casi iguales. Por ejemplo, el proyecto conocida como la Ley de Elección de Pago en 2025, propuesta por los senadores John Fetterman (demócrata por Pensilvania) y Kevan Cramer (republicano por Dakota del Norte) que, así como el proyecto de ley de Thomas, también buscaba que los comercios acepten pagos en efectivos y que los comercios no cobren un precio mayor para quienes empleen este método.