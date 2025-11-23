ALERTA viajeros: el destino Nº1 para visitar en EE. UU. en 2026 sorprende a todos, según miles de turistas

Un reciente análisis internacional puso a Big Sky, Montana, en la cima del turismo global para 2026. Lo que hasta hace poco era un pueblo discreto en el norte de Estados Unidos, hoy se convierte en el epicentro del interés de miles de viajeros gracias a un estudio que evaluó comentarios y experiencias de turistas de 18 países.

¿Por qué Big Sky fue elegido el destino Nº1 del mundo?

El informe de Expedia Group reveló que Big Sky generó el mayor nivel de entusiasmo entre usuarios de la plataforma en todo el mundo. La evaluación se construyó a partir de millones de datos de navegación y de una encuesta a más de 24.000 turistas de distintos continentes.

Big Sky, el nuevo favorito global para viajar en 2026.

La investigación forma parte del nuevo Travel Smart Health Check, un modelo inspirado en recomendaciones internacionales de turismo sostenible. Big Sky no solo superó a todos los destinos analizados, sino que obtuvo una validación especial por alinearse con los estándares del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

EE. UU. coloca dos destinos en el Top 10 global

La lista final incluye diez lugares que destacaron por su reputación, atractivo y calidad de experiencia. Estados Unidos es el único país con dos ciudades dentro del ranking:

Big Sky, Estados Unidos

Okinawa, Japón

Cerdeña, Italia

Phu Quoc, Vietnam

Saboya, Francia

Playa de Fort Walton, Estados Unidos

Ucluelet, Canadá

Cotswolds, Reino Unido

San Miguel de Allende, México

Hobart, Australia

Big Sky lidera con una puntuación del 92%, superando con amplio margen al segundo puesto.

¿Qué hace tan especial a Big Sky?

Según Pat Doyle, portavoz de Visit Montana, el destino concentra lo mejor de las experiencias al aire libre del estado: centros de esquí de categoría internacional, rutas de senderismo reconocidas y un entorno natural que mezcla montañas, bosques y ríos.

A solo una hora del acceso oeste al Parque Nacional Yellowstone, Big Sky funciona como base ideal para quienes buscan aventura sin renunciar a la comodidad.

Los visitantes pueden explorar el Bosque Nacional Gallatin, practicar tirolesa, ciclismo de montaña, rafting y pesca con mosca en el río Gallatin. Pero, para muchos, el mayor atractivo es su comunidad: un ambiente cálido, amistoso y auténtico que complementa las vistas imponentes del Lone Peak.