PELIGRO en Nueva York: estas ciudades quedarían bajo el agua si el mar sube 3 metros

Un nuevo análisis federal actualizado a fines de 2025 advierte que amplias zonas costeras y urbanas del estado de Nueva York podrían quedar expuestas a inundaciones generalizadas si el nivel del mar aumenta 3,05 metros. El escenario fue elaborado con datos oficiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Las proyecciones incluyen áreas densamente pobladas, redes de transporte, servicios públicos y puntos estratégicos que hoy sostienen la vida cotidiana de millones de personas.

El mapa que muestra qué zonas quedarían inundadas

El visor interactivo Sea Level Rise Viewer, desarrollado por la NOAA, permite simular distintos escenarios de aumento del nivel del mar. Bajo la hipótesis de una subida de 3,05 metros, grandes sectores de Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island y el Bronx aparecen total o parcialmente cubiertos por el agua.

El aumento del mar amenaza ciudades y servicios clave de Nueva York.

El riesgo no se limita a la costa atlántica. Ciudades ubicadas a lo largo del río Hudson, como Yonkers, Newburgh, Poughkeepsie, Kingston, Albany y Troy, también figuran dentro de las áreas vulnerables según el mapeo federal.

Infraestructuras clave que quedarían comprometidas

Las simulaciones oficiales muestran que infraestructuras críticas quedarían seriamente afectadas. Entre ellas se encuentran aeropuertos, estadios, zonas portuarias y monumentos emblemáticos. Incluso puntos simbólicos como la Estatua de la Libertad aparecen en áreas de alto riesgo de anegamiento.

Además, el impacto no solo sería físico: la interrupción de rutas y accesos podría dejar comunidades enteras aisladas durante emergencias.

Hospitales y servicios de emergencia bajo amenaza

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Delaware, basado en datos de la NOAA, advierte que al menos seis hospitales del estado de Nueva York quedarían bajo el agua con una subida de 3,05 metros. En el caso de los servicios de emergencia, 15 estaciones de bomberos también resultarían inundadas.

Los expertos alertan que el verdadero peligro surge cuando las comunidades pierden acceso a estos servicios, incluso si los edificios no se inundan directamente.

Por qué sigue subiendo el nivel del mar

Las agencias científicas atribuyen este fenómeno a tres factores principales: el aumento global de la temperatura, la expansión térmica de los océanos y el derretimiento acelerado de glaciares y capas de hielo. Tanto la NOAA como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio coinciden en que la tendencia es progresiva e irreversible bajo las condiciones actuales.

Incluso con una reducción drástica de emisiones, el sistema climático continuaría elevando el nivel del mar durante décadas.

¿Cuándo podría alcanzarse este escenario?

El plazo exacto sigue siendo motivo de debate. Algunos especialistas sostienen que un aumento de 3 metros podría alcanzarse antes de que termine el siglo, mientras que otros creen que el proceso se extendería más allá de 2100. En cualquier caso, los científicos coinciden en que el riesgo es real y acumulativo.

Las autoridades estatales y municipales de Nueva York ya trabajan en planes de resiliencia costera, refuerzo de infraestructuras y protocolos de emergencia basados en los mapas federales. La NOAA recomienda que la población consulte regularmente el Sea Level Rise Viewer para conocer el nivel de riesgo de su comunidad.