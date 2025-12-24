Usar esta prenda podría traerte serios problemas si viajas por EE. UU. en Navidad: este es el consejo del TSA

Si tienes un vuelo de avión planeado para trasladarte hacia cualquier destino dentro de los Estados Unidos, entonces toma nota de la siguiente información que veremos a continuación, la cual está relacionada con una nueva norma dada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

¿Qué prendas no utilizar si viajo por EE. UU. en Navidad?

Si eres de aquellos que viajan en Navidad y les gusta llevar el espíritu navideño hasta en la ropa, te aconsejamos escoger de forma inteligente tu outfit, porque si se te ocurre llevan una prenda que brilla de forma artificial, podría traerte serios problemas en el aeropuerto.

La agencia detalla que este tipo de atuendos se llevan mal con los escáneres, ya que las mismas podrían generar complicaciones en el control de seguridad, así como conllevar a revisiones adicionales, cada una más molesta que la anterior. Por ello, la TSA recomienda no usar suéteres navideños con lentejuelas, hilos metálicos o glitter.

No cumplir la recomendación de la TSA no te generará problemas, pero sí retrasos molestos en Nochebuena.

Si desestimas este consejo, lo que pasará es que el escáner podría lanzar alarmas corporales, dando lugar a revisiones manuales: "A los escáneres corporales no les gustan los brillos. No queremos opacara tu espíritu navideño, pero no recomendamos usar tu suéter brillante para ir al aeropuerto", dice la agencia.

Además de la prenda arriba mencionada, tampoco recomiendan portar capas voluminosas, ya que los agentes podrían pedirte que te las quites; pero ello también incluyen capas externas ligeras. Pero, para que lo entiendas mejor, revisa estas categorías:

Pullovers.

Ponchos.

Rompevientos.

Cárdigans.

Chalecos.

Suéteres grandes.

Chaquetas ligeras.

¿Por qué la alarma con la ropa brillante en Navidad?

Si te preguntas el motivo por el que la ropa brillante activa dicha alarmas, la respuesta yace en que los elementos antes mencionados pueden ser detectados por los escáneres como algo sospechoso, lo que conlleva a inspecciones incómodas como minuciosas como: cacheos manuales, revisiones adicionales, retrasos innecesarios, y esto, teniendo en cuenta la víspera de Navidad podría retrasar la llegada a tu destino.

¿Qué prendas sí puedo utilizar si viajo por EE. UU. en Navidad?

Lo que sí puedes utilizar sin problema alguno son ropa en general, cinturones y zapatos, todos ellos son aceptados como equipaje. Asimismo, la TSA recomienda colocar las prendas de forma ordenada en la maleta, esto servirá para que a los "agentes a tener una visión clara de tu equipaje y reducir la necesidad de inspecciones adicionales (...) sugerimos empacar en capas ordenadas", se lee ene el sitio web de la institución.