¿EL FIN de la visa H-1B? EE.UU. avanza para ELIMINAR el programa que permite trabajar legalmente a profesionales calificados

El futuro de la visa H-1B enfrenta uno de sus momentos más críticos. Este programa, que durante décadas permitió a empresas estadounidenses contratar talento extranjero especializado, ahora está en la mira de legisladores que buscan su eliminación total.

Ingenieros, científicos, médicos y expertos en tecnología han utilizado esta visa como vía legal para integrarse a sectores estratégicos de la economía estadounidense, desde la innovación médica hasta el desarrollo de inteligencia artificial.

Crece la presión política para cerrar el programa H-1B en EE.UU



La propuesta que encendió las alarmas en el Congreso

La iniciativa es impulsada por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien presentó un proyecto para desmantelar por completo el programa H-1B. Según reportó Newsweek, la medida forma parte de una nueva ofensiva legislativa tras sus diferencias públicas con el presidente Donald Trump.

Greene sostiene que el sistema beneficia a grandes corporaciones y perjudica a trabajadores nacidos en EE.UU., alineándose con el discurso de “America First”.

Tarifas récord y controles más duros

El debate se da en un contexto de endurecimiento migratorio. Durante el actual mandato de Trump, el programa H-1B ya fue golpeado con una tarifa de hasta US$100.000 por solicitud, medida que generó demandas judiciales y fuertes críticas del sector empresarial y académico.

Aunque la administración defiende el cobro como una forma de proteger el empleo local, empresas tecnológicas y universidades advierten que podría ahuyentar talento clave y debilitar la competitividad del país.

Más republicanos piden su eliminación

La presión no proviene de una sola figura. La congresista Beth Van Duyne, representante por Texas, también ha solicitado una prohibición total del programa, alegando “efectos negativos no deseados” dentro del mercado laboral.

Estas posturas reflejan una fractura interna en el Partido Republicano entre quienes priorizan el crecimiento económico y quienes impulsan una línea nacionalista más estricta.

¿Por qué la H-1B es tan importante?

Actualmente, la visa H-1B permite a las empresas patrocinar profesionales extranjeros en empleos altamente especializados. Cada año se otorgan 85.000 visas, incluidas 20.000 para graduados con títulos avanzados obtenidos en universidades estadounidenses.

La demanda supera ampliamente la oferta, lo que obliga a un sorteo anual, donde ciudadanos de la India concentran una gran parte de los cupos.

Un futuro incierto para miles de profesionales

La propuesta para eliminar la H-1B ya fue enviada a comités de la Cámara de Representantes, anticipando un debate intenso en los próximos meses. Mientras tanto, nuevas reglas del Departamento de Seguridad Nacional anuncian controles más estrictos, mayor revisión de redes sociales y cambios en el sistema de selección a partir de 2027.

Para miles de trabajadores calificados y empresas en EE.UU., el mensaje es claro: la visa H-1B ya no está garantizada.