Adiós a las citas: Pasaportes DISPONIBLES de forma inmediata para este grupo de personas en EE. UU.

Migraciones ha anunciado que las personas mayores de 70 años ya no necesitarán programar cita para obtener su pasaporte electrónico ordinario, según la Resolución de Superintendencia N.º 000150-2025-Migraciones. La medida busca simplificar los trámites y brindar una atención más rápida a los grupos de mayor vulnerabilidad.

El cambio se refleja en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), donde el procedimiento "Expedición del pasaporte electrónico ordinario" (código PA3500E7B9) ahora excluye la obligación de cita para los adultos mayores de 70 años. Desde la Oficina de Asesoría Jurídica se indicó que esta actualización está plenamente respaldada por la normativa vigente y permitirá reducir cargas administrativas para los ciudadanos de la tercera edad.

Expansión progresiva del beneficio

Según el Acuerdo N.º 24-2025 del Consejo Directivo, la exoneración de la cita se ampliará gradualmente: a partir de 2027 incluirá a personas de 65 años en adelante, y en 2028 alcanzará a quienes tengan 60 años o más. La medida pretende facilitar el acceso al pasaporte y agilizar los trámites para millones de peruanos.

Horarios y costo del pasaporte

La atención en la sede de Breña funcionará de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., incluyendo servicios como acceso a información pública, rectificación de datos de nacionalización y consultas biométricas. El nuevo precio del pasaporte electrónico es S/ 120,90, con vigencia de 10 años, duplicando la duración anterior de cinco años. El pago puede efectuarse en el Banco de la Nación o mediante Págalo, usando el código 01810 y el DNI.

Para quienes tengan menos de 70 años, sigue siendo obligatorio reservar cita a través de la plataforma oficial, seleccionar sede, fecha y hora, y acudir con DNI y comprobante de pago. A pesar del incremento tarifario, el pasaporte peruano continúa siendo uno de los más accesibles de Sudamérica y ahora ofrece mayor validez, reduciendo la frecuencia de renovaciones.