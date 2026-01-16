Este sábado 17 de enero de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Powerball, la conocida lotería en EE. UU. que abarca 45 estados del país americano. Esta nueva edición ofrece un atractivo premio mayor y brinda una gran variedad de premios secundarios que podrían ser de gran ayuda para millones de participantes. ¿Cuáles son los números ganadores? Conoce tu suerte AQUÍ.

Powerball de HOY, sábado 17 de enero: cómo ver los resultados

Es importante saber que el esperado sorteo de Powerball se puede seguir en tiempo real a través de la transmisión oficial en el sitio web de la lotería o en medios asociados.

Powerball de HOY, sábado 17 de enero: conoce los resultados y números ganadores.

Asimismo, es bueno resaltar que la emisión en vivo empieza a las 10:59 p. m. ET, y los resultados se comparten de manera directa pocos minutos después de que finalice el evento, lo que hace posible conocer al instante los números ganadores y el estado del jackpot, además de los que salieron victoriosos en la edición.

En tanto, para quienes se les haga difícil sintonizar la transmisión, los resultados completos estarán disponibles en todos los portales oficiales de cada estado estadounidense, facilitando así el acceso a la información necesaria sobre el sorteo.

¿Qué días se realiza el sorteo Powerball en EE. UU.?

Te contamos que el importante sorteo Powerball se juega tres veces a la semana en Estados Unidos: los lunes, miércoles y sábados.

La realización de los sorteos empieza a las 10:59 p.m. (hora del Este - ET). En el caso de que se los concursantes se encuentren en otras zonas horarias del país, los horarios son los siguientes:

A las 9:59 p.m. en la zona Central.

A las 8:59 p.m. en la zona Mountain.

A las 7:59 p.m. en la zona Pacífico.

¿Qué premios paga Powerball?

Powerball sorprendió al lanzar un atractivo premio mayor acumulativo que empezó en más de 64 millones de dólares y ha alcanzado cifras superiores a 156 millones de dólares.

Los participantes pueden aspirar a premios fijos de 1 millón de dólares por acertar cinco números y 50,000 dólares por la combinación de cuatro números más el Powerball.