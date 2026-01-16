ALERTA en EE. UU.: ¿Los bancos cerrarán o abrirán este lunes 19 de enero por el Día de Martin Luther King Jr.?

El calendario de feriados en Estados Unidos suma una fecha clave en enero que impacta directamente en la actividad financiera. Este lunes 19, el país conmemora el Día de Martin Luther King Jr., una jornada oficial que provoca el cierre de la mayoría de sucursales bancarias.

La duda es recurrente cada año: ¿habrá atención en los bancos? La respuesta, en términos generales, es no.

EE. UU. no atenderán por el feriado de Martin Luther King Jr.

¿Abrirán los bancos este lunes?

Al tratarse de un feriado federal, las entidades financieras suelen alinearse con el calendario de la Reserva Federal, lo que implica:

Sucursales cerradas al público

Oficinas administrativas sin atención

Aunque la normativa no obliga legalmente a todos los bancos a cerrar, en la práctica la gran mayoría suspende la atención presencial.

Lo que sí seguirá funcionando

A pesar del cierre físico, los clientes podrán operar a través de:

Banca en línea y aplicaciones móviles

Cajeros automáticos externos

Pagos y transferencias programadas

Eso sí, es importante tener en cuenta que algunas operaciones no se procesan en tiempo real durante los feriados. Transferencias interbancarias o pagos críticos podrían reflejarse recién el siguiente día hábil.

Recomendación clave: si necesitas hacer un movimiento importante, hazlo antes del lunes para evitar retrasos.

Por qué se conmemora este día

El feriado honra la vida y legado de Martin Luther King Jr., líder central del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su histórica lucha contra la segregación racial y la desigualdad quedó marcada por discursos como “I Have a Dream”, pronunciado ante cientos de miles de personas en Washington, D.C.

King fue además un firme opositor a la guerra de Vietnam y un defensor de la justicia social, labor que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Fue asesinado en 1968, pero su impacto sigue vigente en la vida cívica del país.