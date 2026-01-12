Walmart ampliará delivery con drones en más de 150 tiendas en Estados Unidos

Walmart tiene novedades para sus usuarios este 2026, ya que el gigante minorista ha cerrado un importante acuerdo para ampliar aún más su servicio de delivery por drones a más de 150 tiendas en todo Estados Unidos.

Walmart ampliará delivery con drones a 150 tiendas en Estados Unidos

El acuerdo se dio con la empresa Wing, por lo que será, de momento, la red más grande de este tipo de servicio en todo EE. UU. con 270 puntos de entrega estimados para 2027, atendiendo a unas 40 millones de personas en todo el país, así como hacer que pedir una pizza llegue en tiempo récord.

El lanzamiento está programado para este jueves 15 de enero de 2026 en Houston, luego de lo cual se habilitará en áreas metropolitanas como la de Los Ángeles, Miami, San Luis y Cincinnati entre este y el próximo años.

Y este sería el mejor momento para expandir el servicio de delivery vía drones, ya que los clientes más activos de Wing piden tres veces por semana, en tanto que las entregas totales se triplicaron en seis meses, lo que lo hace más frecuente que pedir comida para llevar.

Y es que de acuerdo a la estadística, una vez que un usuario pruebe este tipo de reparto, casi de inmediato lo incorpora a su rutina diaria de compras de productos básicos como huevos, carne picada, tomates fresco e, inclusive, bocadillos.

La alianza entre Walmart y los drones de Wing

Esta asociación entre Wing y Walmart data desde agosto de 2023, encontrándose en la actualidad en el área de Dallas-Fort Worth y Atlanta, donde un número importante de usuario emplea estos viajes aéreos para comprar alimentos y productos de la canasta básica.

Normalmente, los drones de Wing pueden transportar 1,13 kilos, pero los modelos más nuevos están en capacidad de llevar 2,2 kilos a una velocidad de 105 kilómetros por hora, lo suficientemente rápidos para superar un viaje en auto por la ciudad de hasta 19km de ida y vuelta.

Para transportar los pedidos utilizan cuerdas y ganchos que llevan desde los estacionamientos designados hacia los jardines delanteros de los clientes.