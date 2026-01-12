Trump olvida promesa a sus votantes de pagar 2000 dólares a cada estadounidense: "¿Cuándo hice eso?"

A mediados de 2025, en pleno auge de la política arancelaria de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió un jugoso bono de US$2,000 dólares para cada estadounidense. La gente, los votantes más duros del trumpismo esperaron con ansias que dicho dinero llegue a sus cuentas, pero esto nunca pasó, quizás porque ahora, el mandatario republicano parece que olvidó por completo aquél compromiso.

Donald Trump olvida que prometió bono de 2,000 dólares para cada estadounidense

Todo sucedió durante una entrevista hecha al New York Times, cuando le preguntan sobre la fecha en que los estadounidenses verán ese cheque de 2,000 dólares en sus cuentas bancarias, a lo que el presidente de EE. UU., bajándole a su habitual tono de hablar, solo esbozo un: "¿Cuándo hice eso?"

Cuando los del New York Times lo volvieron a presionar con este tema, Trump, saliendo de su zona de confort de controlar la narrativa, solo atinó a responder: "Bueno, lo haré. El dinero que está entrando por los aranceles es tan sustancial que podré llegar a los 2,000 dólares en algún momento, diría hacia finales de año".

La promesa que Donald Trump olvidó en 2026

Pero, lo cierto es que esto sí pasó, de hecho, tuvo lugar en su cuenta oficial de Truth Social el pasado 9 de noviembre de 2025, donde escribió: "¡Quienes se oponen a los aranceles son unos idiotas! (...) Se pagará un dividendo de, al menos, 2,000 dólares, por persona (sin incluir a las personas de altos ingresos) a todos (...) Estamos recaudando billones de dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra enorme deuda de 37 billones de dólares. Inversión récord en EE.UU., plantas y fábricas por doquier".

La publicación, para variar, causó mucho revuelo en su momento, ya que varios economistas expertos en dichos temas aseguraron que los aranceles no puede ser considerados como parte de una política fiscal a largo plazo.

The Daily Beast detalla que "la carga financiera de los gravámenes, como los que el presidente ha impuesto a docenas de aliados y enemigos por igual desde abril, históricamente se ha trasladado a los consumidores y productores nacionales con el tiempo, en lugar de a los exportadores extranjeros".

Publicación de Trump en noviembre 2025 prometiendo bono de US$2,000 dólares.

Los aranceles no recaudan lo que Donald Trump afirma

Asimismo, este mismo medio señala que lo recaudado a consecuencia de la política arancelaria del gobierno no son exactas, ya que aseguran que los ingresos por este concepto para 2025 "ascendieron a 195 millones de dólares", de acuerdo a la dato recopilada por el Comité para un Presupuesto Federal Responsable: "Esto representa un aumento del 150 por ciento sobre los impuestos recaudados el año anterior, pero como mínimo un 90,25 por ciento menos que los 'billones' que Trump afirma que han generado sus gravámenes".

Otra supuesta "mentira", de acuerdo al informe de Defense One, en la que habría incurrido la cabeza de la Casa Blanca es asegurar que los US$1,776 dados al personal militar antes de Navidad era un "bono guerrero" que provenía de los ingresos arancelarios, pero lo cierto es que el mismo venía de "fondos de reconciliación asignados por el Congreso para subsidiar las asignaciones de vivienda para los militares".