DURO GOLPE a Walmart: deberá pagar millonaria suma tras DEMANDA por discriminación en Nueva York

Walmart acordó pagar $60,000 para resolver una demanda por discriminación presentada ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC), informaron KNWA y FOX24. La demanda se originó después de que la compañía supuestamente revocara adaptaciones esenciales a una empleada con discapacidad, lo que provocó su despido.

El caso pone de relieve la importancia de las leyes de igualdad laboral y de las obligaciones de los empleadores hacia los trabajadores con discapacidad.

Walmart pagará $60,000 por demanda por discriminación contra trabajadora con discapacidad en Nueva York

La demanda señalaba que Walmart retiró las adaptaciones necesarias a una empleada que trabajaba como auxiliar de proceso de disponibilidad de clientes en su sucursal de Farmingdale, Nueva York, puesto que ocupaba desde 2017. A pesar de recibir evaluaciones positivas y ser considerada "muy dedicada" y de "rendimiento valioso", la empleada perdió estas adaptaciones cuando llegaron nuevos gerentes en 2020.

Con discapacidades auditivas, del habla y cognitivas, la trabajadora necesitaba estas adaptaciones para cumplir con sus tareas diarias. La falta de ajustes adecuados generó conflictos laborales que culminaron en su despido, situación que la EEOC calificó como una violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Kimberly Cruz, abogada regional de la Oficina de Distrito de Nueva York de la EEOC, destacó: "Si la omisión ilegal de un empleador al proporcionar adaptaciones por discapacidad resulta en el despido de un empleado, el despido en sí mismo también podría ser ilegal según la ADA".

Medidas adicionales y cumplimiento de la ADA tras el acuerdo

El decreto de consentimiento, firmado el 17 de diciembre de 2025, no solo obliga a Walmart a pagar $60,000, sino que también establece capacitación obligatoria para gerentes y personal de recursos humanos sobre la ADA y las adaptaciones razonables. Además, la empresa deberá informar a sus empleados sobre el acuerdo y sus derechos frente a la discriminación, así como presentar informes periódicos a la EEOC para demostrar el cumplimiento de estas medidas.

Este caso subraya la responsabilidad de las empresas de garantizar entornos laborales inclusivos y de respetar los derechos de los trabajadores con discapacidades.