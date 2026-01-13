0

LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USCIS anuncia el AUMENTO de tarifas de los siguientes documentos

El servicio acelerado de USCIS, usado para visas H-1B, L, OPT y otros trámites, tendrá tarifas más altas a partir del 1 de marzo de 2026.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un aumento en las tarifas de su servicio de "premium processing", el trámite acelerado que permite a los solicitantes de visas de trabajo y estudio recibir una respuesta mucho más rápida.

Esta medida ha generado preocupación entre inmigrantes, estudiantes y profesionales que dependen de una resolución rápida para planificar su futuro en Estados Unidos. El incremento no es obligación ni afecta la elegibilidad para las visas, pero implica pagar más dinero para quienes buscan reducir los tiempos de espera.

¿Qué es el "premium processing" y por qué suben los costos?

El "premium processing" es un servicio opcional de USCIS que acelera la revisión de ciertos formularios migratorios. Aunque no garantiza la aprobación, permite recibir respuestas en plazos mucho más cortos que los trámites normales.

USCIS

USCIS anuncia el aumento de tarifas de documentos clave.

El ajuste de tarifas responde a la inflación, según explicó USCIS, y busca mantener el valor real del servicio, además de cubrir los costos operativos frente al aumento de solicitudes. Este cambio afectará principalmente a visas de trabajo como la H-1B y transferencias internas de empresas (visa L), así como a estudiantes y solicitantes de permisos de empleo.

Nuevas tarifas del "premium processing" a partir de 2026

Formulario/TrámiteCategoríasNueva tarifa (USD)
Form I-129 H-2B y R-1 1,780
Form I-129 H-1B, L-1, O, P, TN, E y otras 2,965
Form I-140 Visas basadas en empleo (EB-1, EB-2, NIW, EB-3, etc.) 2,965
Form I-539 Cambio o extensión de estatus F, J, M 2,075
Form I-765 Permiso de trabajo, OPT y STEM-OPT 1,780

Los nuevos costos del "premium processing" entrarán en vigor a partir del 1 de marzo de 2026. Otros incrementos relacionados con asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) y permisos de trabajo ya están activos.

