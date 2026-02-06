Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol este sábado 7 de febrero
Esta es la agenda completa de partidos de hoy, sábado 7 de febrero. Habrá acción en la Liga 1 de Perú, Alemania, Argentina y LaLiga de España.
El deporte rey no se detiene y esta es la programación con todos los partidos que se juegan HOY, sábado 7 de febrero, fecha en la que encontrarás duelos intensos en todas las ligas del mundo. Mira cómo, dónde y horarios de los enfrentamientos en España, Inglaterra, Argentina, Perú y todas partes.
Partidos de hoy por la Liga 1
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|13:00
|ADT vs Sport Boys
|L1 MAX, Movistar
|15:15
|Atlético Grau vs Sport Huancayo
|L1 MAX, Movistar
|20:00
|Cusco vs Universitario
|L1 MAX, Movistar
Partidos de hoy por la Premier League
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|7:30
|Manchester United vs Tottenham Hotspur
|Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO,
|10:00
|AFC Bournemouth vs Aston Villa
|DAZN, fuboTV Canadá, TNT Sports, Max Mexico
|10:00
|Fulham vs Everton
|DAZN, fuboTV Canadá, TNT Sports, Max Mexico
|10:00
|Burnley vs West Ham United
|DAZN Canada, fuboTV Canada
|10:00
|Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
|DAZN Canada, ESPN2
|10:00
|Arsenal vs Sunderland
|Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
|12:30
|Newcastle United vs Brentford
|Sport 24, DAZN Canada, fub
Partidos de hoy por LaLiga
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|8:00
|Rayo Vallecano vs Real Oviedo
|ESPN, Sky Sports
|10:15
|Barcelona vs Mallorca
|ESPN
|12:30
|Sevilla vs Girona
|ESPN
|15:00
|Real Sociedad vs Elche
|ESPN
Partidos de hoy por la Serie A
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|12:00
|Genoa vs Napoli
|Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes
|14:45
|Fiorentina vs Torino
|Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes
Partidos de hoy por la Bundesliga
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|9:30
|St. Pauli vs Stuttgart
|ESPN, Sky Sports
|9:30
|Heidenheim vs Hamburger SV
|ESPN, Sky Sports
|9:30
|Wolfsburg vs Borussia Dortmund
|ESPN, Sky Sports
|9:30
|Freiburg vs Werder Bremen
|ESPN, Sky Sports
|9:30
|Mainz 05 vs Augsburg
|ESPN, Sky Sports
|12:30
|Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
|ESPN
Partidos de hoy por la Liga MX
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|18:00
|Querétaro vs León
|ViX, FOX
|18:00
|Toluca vs Cruz Azul
|TUDN USA, Univision, TUDN.com
|20:05
|Atlas vs Pumas UNAM
|TUDN USA, Univision, TUDN.com
|20:06
|Pachuca vs Juárez
|ViX, FOX
|22:10
|América vs Monterrey
|TUDN USA, Univision, TUDN.com
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|15:00
|Aldosivi vs Rosario Central
|Fanatiz USA, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium
|16:00
|Racing Club vs Argentinos Juniors
|Fanatiz, Sport TV2, Premier Sports 1
|18:00
|River Plate vs Tigre
|Fanatiz USA, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium
|20:15
|Belgrano vs Banfield
|Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
|20:15
|Newell's Old Boys vs Defensa y Justicia
|Fanatiz, TNT Sports
Partidos de hoy por la Primera A
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|14:00
|Rionegro Águilas vs Cúcuta Deportivo
|Fanatiz, Win+
|16:10
|Deportes Tolima vs Llaneros
|Fanatiz, Win+
|18:20
|Santa Fe vs Atlético Nacional
|Fanatiz, RCN Nuestra Tele, Win+
|20:30
|Junior vs Boyacá Chicó
|Fanatiz, RCN Nuestra Tele, Win+
Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.
