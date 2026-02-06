0

Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol este sábado 7 de febrero

Esta es la agenda completa de partidos de hoy, sábado 7 de febrero. Habrá acción en la Liga 1 de Perú, Alemania, Argentina y LaLiga de España.

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero.
Partidos de hoy, sábado 7 de febrero. | composición Líbero
El deporte rey no se detiene y esta es la programación con todos los partidos que se juegan HOY, sábado 7 de febrero, fecha en la que encontrarás duelos intensos en todas las ligas del mundo. Mira cómo, dónde y horarios de los enfrentamientos en España, Inglaterra, Argentina, Perú y todas partes.

Universitario y Cusco FC se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Apertura

Partidos de hoy por la Liga 1

HORAPARTIDOSCANAL
13:00ADT vs Sport Boys L1 MAX, Movistar
15:15Atlético Grau vs Sport Huancayo L1 MAX, Movistar
20:00Cusco vs Universitario L1 MAX, Movistar

Partidos de hoy por la Premier League

HORAPARTIDOSCANAL
7:30Manchester United vs Tottenham Hotspur Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO,
10:00AFC Bournemouth vs Aston Villa DAZN, fuboTV Canadá, TNT Sports, Max Mexico
10:00Fulham vs Everton DAZN, fuboTV Canadá, TNT Sports, Max Mexico
10:00Burnley vs West Ham United DAZN Canada, fuboTV Canada
10:00Wolverhampton Wanderers vs Chelsea DAZN Canada, ESPN2
10:00Arsenal vs Sunderland Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
12:30Newcastle United vs Brentford Sport 24, DAZN Canada, fub

Partidos de hoy por LaLiga

HORAPARTIDOSCANAL
8:00Rayo Vallecano vs Real Oviedo ESPN, Sky Sports
10:15Barcelona vs Mallorca ESPN
12:30Sevilla vs Girona ESPN
15:00Real Sociedad vs Elche ESPN

Partidos de hoy por la Serie A

HORAPARTIDOSCANAL
12:00Genoa vs Napoli Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes
14:45Fiorentina vs Torino Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes

Partidos de hoy por la Bundesliga

HORAPARTIDOSCANAL
9:30St. Pauli vs Stuttgart ESPN, Sky Sports
9:30Heidenheim vs Hamburger SV ESPN, Sky Sports
9:30Wolfsburg vs Borussia Dortmund ESPN, Sky Sports
9:30Freiburg vs Werder Bremen ESPN, Sky Sports
9:30Mainz 05 vs Augsburg ESPN, Sky Sports
12:30Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen ESPN

Partidos de hoy por la Liga MX

HORAPARTIDOSCANAL
18:00Querétaro vs León ViX, FOX
18:00Toluca vs Cruz Azul TUDN USA, Univision, TUDN.com
20:05Atlas vs Pumas UNAM TUDN USA, Univision, TUDN.com
20:06Pachuca vs Juárez ViX, FOX
22:10América vs Monterrey TUDN USA, Univision, TUDN.com

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

HORAPARTIDOSCANAL
15:00Aldosivi vs Rosario Central Fanatiz USA, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium
16:00Racing Club vs Argentinos Juniors Fanatiz, Sport TV2, Premier Sports 1
18:00River Plate vs Tigre Fanatiz USA, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium
20:15Belgrano vs Banfield Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
20:15Newell's Old Boys vs Defensa y Justicia Fanatiz, TNT Sports

Partidos de hoy por la Primera A

HORAPARTIDOSCANAL
14:00Rionegro Águilas vs Cúcuta Deportivo Fanatiz, Win+
16:10Deportes Tolima vs Llaneros Fanatiz, Win+
18:20Santa Fe vs Atlético Nacional Fanatiz, RCN Nuestra Tele, Win+
20:30Junior vs Boyacá Chicó Fanatiz, RCN Nuestra Tele, Win+

Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

