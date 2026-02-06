Galván lapidó a jugador de Alianza tras derrota ante 2 de Mayo y lo comparó con Barcos: "No..."
Carlos Galván, exdefensa de Universitario cuestionó duramente a un futbolista de Alianza Lima y puso por encima al 'Pirata', Hernán Barcos: "No puede ni atarle los pasadores", señaló.
Alianza Lima tendrá el duro desafío de darle vuelta al marcador 1-0 en contra obtenido en Paraguay contra 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro de Pablo Guede tuvo varias chances de ponerse por delante en el marcador, sin embargo, la mayoría de jugadas de ataque que tenían sus delanteros no se lograba concretar con éxito.
Carlos Galván dejó fuerte mensaje sobre jugador de Alianza Lima
En tal sentido, finalizado el encuentro, Carlos Galván, exfutbolista de Universitario analizó el desempeño de los integrantes del plantel victoriano y fue enfático con la labor que tuvo el delantero argentino, Federico Girotti, a quien le tocó ser el '9' titular por Paolo Guerrero. Durante el programa 'Más Que Fútbol', el popular 'Negro' comparó el nivel que viene mostrando el ariete extranjero con la labor que tuvo el 'Pirata' en Matute.
Federico Girotti tuvo minutos en la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo
"Ni cerca, no puede ni atarle los pasadores en todo el año; es más, Barcos en Cajamarca va a hacer más goles que Girotti en Alianza. No me cabe ninguna duda de eso", sostuvo.
De otro lado, respecto al nivel que mostró el equipo de Pablo Guede, Galván expresó su preocupación con el desempeño individual de algunos futbolistas; así también, evidenció su disconformidad con la alineación que presentó el técnico argentino, la cual tuvo nuevas modificaciones a diferencia de los anteriores compromisos.
"A Alianza le faltó juego colectivo. No le funcionaron las individualidades como antes. Guede tiene que armar un colectivo, pero tiene muchísimas dudas en la formación y el sistema; de acuerdo al sistema, busca los jugadores acordes para hacer una buena formación", sentenció.
