Atención, trabajadores en EE. UU.: aprueban AUMENTO SALARIAL en estos 19 estados

Tras la entrada en vigor de nuevas leyes estatales en 19 estados, unos 8 millones de trabajadores en Estados Unidos están recibiendo un incremento en sus ingresos desde inicios del 2026. Este ajuste afecta a empleados de sectores clave como California, Nueva York, Michigan y Nebraska.

Datos oficiales recopilados por departamentos laborales estatales y el análisis del Economic Policy Institute (EPI), aseguran que las nuevas actualizaciones salariales superan los niveles fijados por la ley federal, los cuales fueron congelados desde 2009 en 7,25 dólares por hora.

Ciudades reaccionan al aumento del costo de vida

De acuerdo con los Gobiernos de California, Nueva York y Nueva Jersey, las recientes disposiciones buscan responder al creciente costo de vida y a la presión ejercida por organizaciones sindicales y sociales.

Después de 16 años de estancamiento del salario mínimo federal, varias ciudades han adoptado sus propias medidas para ajustar los pisos salariales y garantizar un ingreso más acorde con la realidad económica.

Incrementos del salario mínimo por estado

California : 16,90 dólares por hora.

: 16,90 dólares por hora. Nueva York :

: Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester: 17,00 dólares por hora.

Resto del estado: 16,00 dólares por hora.

Connecticut : 16,94 dólares por hora.

: 16,94 dólares por hora. Michigan : 13,73 dólares por hora.

: 13,73 dólares por hora. Nebraska : 15,00 dólares por hora.

: 15,00 dólares por hora. Nueva Jersey: 15,92 dólares por hora.

Otros estados con aumentos confirmados (según el Economic Policy Institute y departamentos estatales de trabajo):

Arizona

Colorado

Hawái

Maine

Minnesota

Misuri

Montana

Ohio

Rhode Island

Dakota del Sur

Vermont

Virginia

Washington

Diferencia entre salario mínimo federal y los estatales

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el salario mínimo federal permanece sin cambios desde 2009 en 7,25 dólares por hora. Cabe resaltar que las reformas estatales reflejan la distancia creciente entre la legislación federal y las necesidades de los trabajadores en estados donde el costo de vida es elevado.