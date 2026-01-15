¡Atención! El presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de invocar la ley federal para enviar tropas a Minneapolis, donde las manifestaciones continúan, esto luego de dos incidentes de disparos por parte de agentes federales en una semana. La situación en la ciudad ha generado un clima de tensión y descontento entre los ciudadanos, quienes exigen justicia y respuestas ante estos hechos.

Ley de Insurrección: tras fin de las protestas en este estado, Trump lanza fuerte advertencia

'Aaljazeera.com' y otros portales web informaron sobre la última acción del presidente de EE. UU., Donald Trump: el republicano ha amenazado con activar una ley federal poco común para enviar tropas al estado de Minnesota, donde se desarrollan protestas en respuesta a dos tiroteos que se llevaron a cabo en Minneapolis en esta última semana, en el contexto de su campaña contra la inmigración.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no cumplen con la ley y no detienen a los agitadores profesionales que atacan a los Patriotas de ICE, que solo intentan realizar su labor, invocaré la LEY DE INSURRECCIÓN, como lo han hecho muchos presidentes antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que se está llevando a cabo en ese otrora gran Estado", señaló Trump hoy, 15 de enero, en sus cuentas.

Con ello, el mandatario hizo referencia a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas. Vale precisar que el comentario se produjo un día después de que un agente federal disparara e hiriera a un venezolano en Minneapolis. Según el agente, dos individuos lo atacaron con una pala y un palo de escoba durante un forcejeo con el venezolano, quien se encontraba en el país de manera irregular, según EE. UU.

Trump y su respuesta con relación a las últimas propuestas

Cabe precisar que el presidente de Estados Unidos señaló en múltiples ocasiones sobre la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, lo que le permitiría movilizar al ejército estadounidense o federalizar la Guardia Nacional con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la ley en el ámbito interno.

Esta postura se mantiene a pesar de las objeciones expresadas por los gobernadores de los estados americanos.