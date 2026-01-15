- Hoy:
MUY ALERTA, inmigrantes: este día inicia la SUSPENSIÓN del trámite para nuevas visas en Estados Unidos
A partir de enero de 2026, se detendrá temporalmente la emisión de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países debido a la política de "carga pública".
El gobierno de Estados Unidos anunció una medida que afectará a miles de personas que buscan inmigrar al país: a partir de enero de 2026, se suspenderá temporalmente el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluidos Colombia, Cuba y Brasil. La decisión responde a las preocupaciones de las autoridades estadounidenses sobre solicitantes que podrían necesitar asistencia pública en el país.
¿Cuándo comenzará la suspensión de visas de inmigrante en Estados Unidos?
Según informó el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el congelamiento de los trámites para nuevas visas de inmigrante comenzará el 21 de enero de 2026.
En un comunicado, el DOS indicó que "los oficiales consulares han recibido instrucciones de suspender el procesamiento de solicitudes de visas de inmigrante de 75 países, en línea con la orden emitida en noviembre que endureció los criterios para inmigrantes que podrían convertirse en cargas públicas".
Es importante aclarar que esta medida no afectará a quienes soliciten visas no inmigrantes, como las de turismo, negocios o estudios temporales. Expertos anticipan que la demanda de este tipo de visas aumentará en los próximos años, especialmente debido a eventos internacionales de gran escala, como la Copa Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos 2028, en los que Estados Unidos será sede o coanfitrión.
¿Qué países se verán afectados por la suspensión de visas de inmigrante?
De acuerdo con información de la AP, la suspensión incluirá a ciudadanos de los siguientes países:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia
- Brasil
- Birmania
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Congo
- Cuba
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiji
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Irak
- Costa de Marfil
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
La decisión del Departamento de Estado busca reducir los casos en los que los inmigrantes puedan depender de asistencia gubernamental, siguiendo la política de "carga pública" establecida por la administración anterior. Los solicitantes de visas de estos países deberán mantenerse atentos a posibles actualizaciones o excepciones que puedan surgir en los próximos meses.
