MUY ALERTA, inmigrantes: este día inicia la SUSPENSIÓN del trámite para nuevas visas en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos anunció una medida que afectará a miles de personas que buscan inmigrar al país: a partir de enero de 2026, se suspenderá temporalmente el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluidos Colombia, Cuba y Brasil. La decisión responde a las preocupaciones de las autoridades estadounidenses sobre solicitantes que podrían necesitar asistencia pública en el país.

¿Cuándo comenzará la suspensión de visas de inmigrante en Estados Unidos?

Según informó el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el congelamiento de los trámites para nuevas visas de inmigrante comenzará el 21 de enero de 2026.

En un comunicado, el DOS indicó que "los oficiales consulares han recibido instrucciones de suspender el procesamiento de solicitudes de visas de inmigrante de 75 países, en línea con la orden emitida en noviembre que endureció los criterios para inmigrantes que podrían convertirse en cargas públicas".

Es importante aclarar que esta medida no afectará a quienes soliciten visas no inmigrantes, como las de turismo, negocios o estudios temporales. Expertos anticipan que la demanda de este tipo de visas aumentará en los próximos años, especialmente debido a eventos internacionales de gran escala, como la Copa Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos 2028, en los que Estados Unidos será sede o coanfitrión.

¿Qué países se verán afectados por la suspensión de visas de inmigrante?

De acuerdo con información de la AP, la suspensión incluirá a ciudadanos de los siguientes países:

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia

Brasil

Birmania

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Congo

Cuba

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiji

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Costa de Marfil

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Macedonia

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

La decisión del Departamento de Estado busca reducir los casos en los que los inmigrantes puedan depender de asistencia gubernamental, siguiendo la política de "carga pública" establecida por la administración anterior. Los solicitantes de visas de estos países deberán mantenerse atentos a posibles actualizaciones o excepciones que puedan surgir en los próximos meses.