EE. UU. suspende trámites de visa: la lista de países de América Latina AFECTADOS
Estados Unidos suspendió trámites de visa que afectan a varios países de América Latina, generando demoras e incertidumbre entre miles de solicitantes.
Estados Unidos anunció la suspensión temporal de determinados trámites de visa, una medida que impacta directamente en varios países, incluidos algunos de América Latina y genera incertidumbre entre miles de familias, estudiantes y trabajadores que planeaban viajar o reunificarse en territorio estadounidense.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
La decisión se da en un contexto de revisión de procesos migratorios y consulares, lo que ha llevado a la interrupción de entrevistas, demoras en la emisión de visas y la reprogramación de citas en consulados de la región. Las autoridades no han detallado un cronograma claro para la normalización de los trámites.
Qué implica la suspensión de países de América Latina
La suspensión afecta tanto nuevas solicitudes como trámites en curso, dependiendo del país y del tipo de visa. En muchos casos, los solicitantes deberán esperar a que las autoridades estadounidenses informen cuándo se reanudará la atención regular.
La lista de países de América Latina afectados por la suspensión de trámites de visa.
Especialistas en migración advierten que estas decisiones suelen aplicarse de manera selectiva y pueden modificarse, por lo que recomiendan seguir únicamente información oficial y evitar gestores o intermediarios no autorizados.
Lista de países de América Latina y el Caribe afectados
De acuerdo con la información disponible, los países de América Latina y el Caribe incluidos en la suspensión de trámites de visa son:
- Antigua y Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Brasil
- Colombia
- Cuba
- Dominicana
- Granada
- Guatemala
- Haití
- Jamaica
- Nicaragua
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Uruguay
Las autoridades aclararon que el alcance de la medida puede variar según el tipo de visa y la sede consular, y que la lista podría actualizarse en las próximas semanas.
