Aviso importante: el Departamento de Estado de EE. UU. (DHS) ha informado recientemente que una nueva herramienta de monitoreo está fortaleciendo la seguridad nacional y facilitando la aplicación de las leyes de inmigración.

Cabe precisar que esto se ha llevado a cabo en medio de la revocación de más de 100.000 visas en todo el territorio estadounidense, destacando el compromiso del gobierno con el control migratorio y la protección de sus fronteras. A continuación, todo lo que debes saber.

Tras suspensión de visas, anuncian rastreo a titulares en tiempo real

'borderreport.com' y otros medios compartieron detalles sobre el Centro de Verificación Continua, el cual es un sistema implementado para rastrear a los titulares de visas desde su llegada hasta su salida de EE. UU. A diferencia de las verificaciones de antecedentes, que se realizan en la solicitud, este nuevo enfoque hace posible que las autoridades puedan monitorear a los viajeros en tiempo real.

Al respecto, Mignon Houston, portavoz adjunta del DHS, explicó que este proceso asegura que los individuos utilicen sus visas de manera adecuada desde el inicio hasta su regreso. Cabe precisar que, hasta la fecha, se han revocado más de 100.000 visas.

Tras suspensión de emisión de visas en EE. UU., anuncian rastreo a titulares en tiempo real.

Este sistema tiene la capacidad de identificar amenazas a la seguridad, actividades delictivas y violaciones de las condiciones de la visa, como el exceso de estadía o delitos como el robo y la agresión. En caso de detectar alguna infracción, las visas pueden ser revocadas de manera inmediata.

En tanto, los representantes del Departamento de Estado resaltan que el programa se fundamenta en el intercambio de información entre diversas agencias policiales a nivel federal, estatal y local. Houston, por su parte, destacó que esta colaboración es crucial para verificar que los titulares de visas cumplan con las leyes de inmigración.

Este sistema también rastrea los viajes de este grupo de extranjeros

Bajo este contexto, los funcionarios señalaron que el sistema tiene la capacidad de rastrear el historial de viajes, lo que permite detectar estadías prolongadas o situaciones que podrían complicar futuras renovaciones de visas. Houston, uno de los voceros del programa, enfatizó que esta iniciativa busca salvaguardar los recursos de los contribuyentes estadounidenses.

"Los contribuyentes están invirtiendo una suma considerable en educación y atención médica para aquellos que se encuentran en el país sin una visa válida o sin un estatus migratorio", comentó Houston. "Esto implica que dichos recursos se están utilizando de manera insostenible", añadió.