¡PELIGRO en Massachusetts! Familia vive pesadilla con incendio que destruyó su casa en Oakham y dejó una persona muerta

Un violento incendio se desató en medio del inclemente y extremo frío invernal que azota Oakham, Massachusetts, Estados Unidos. Una casa unifamiliar, prácticamente, ha sido devorada por las llamas y, para desgracias de la familia como de la comunidad, una persona murió en medio de las llamas.

Incendio violento consume casa y deja un muerto en Oakham, Massachusetts

Timothy Howe, jefe de bomberos de Oakham, Frederick J. Gehring, jefe de policía de Oakham, Jon M. Davine, jefe de bomberos del estado, y Joseph D. Early Jr., fiscal de distrito del condado de Worcester, lanzaron un comunicado conjunto informando la lamentable noticia: "Nos solidarizamos con la familia que perdió a un ser querido esta mañana. Es un día triste para ellos y para la comunidad".

Al promediar las 12:45 a.m. de la medianoche, los bomberos de Oakham respondieron a una llamada de alerta del 911 de un vecino de la casa afectada por el fuego. Cuando llegaron al lugar de los hechos se encontraron con una enorme nube de humo y llamas densas que se elevaban por varios metros.

Se toparon con la noticia de que un oficial de policía de Rutland intentó ingresar a la casa, pero las condiciones del incendio eran tales que le fue imposible, por lo que lo único que pudo hacer fue retroceder: "Los bomberos comenzaron inmediatamente a atacar el incendio con aproximadamente quince centímetros de nieve y temperaturas de casi 2°C, lo que congeló las mangueras y causó condiciones peligrosamente heladas en el lugar",

El único residente de la vivienda, un hombre de 50 años, falleció al interior de la vivienda, por lo que la oficina del médico forense jefe determinará la causa y el modo del fallecimiento. Su identidad no ha sido revelada: "Cuando el agua llegó a la casa, no podía creer lo rápido que podía arder, daba miedo", dijo Phil Bartkus a WCVB.

¿Qué provocó el incendio en la casa de Oakham, Massachusetts?

En medio de estas dificultades climatológicas que se presentaron para impedir el trabajo de los bomberos, se hizo sonar varias alarmas para conseguir recursos adicionales.

Los bomberos se mantuvieron en la casa por todas la mañana hasta extinguir todos los puntos calientes de la casa. Por ello, el Departamento de Bomberos de Oakham, la policía de Oakham, los investigadores de incendio de la policía estatal asignados a la oficina del jefe de bomberos del estado y los detectives de la policía estatal asignados a la oficina del fiscal del distrito de Worcester averiguan el origen y causa del incendio.