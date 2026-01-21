ALERTA, inmigrantes: EE. UU. congela visas para 75 países de América Latina y deja a miles sin opción de migrar legalmente

El gobierno de Estados Unidos decidió poner en pausa sin fecha de reapertura la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de al menos 75 países, una medida que cambia de forma abrupta el panorama migratorio para miles de personas que buscaban establecerse legalmente en el país.

Decisión confirmada

La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado, que justificó el congelamiento como parte de una revisión interna de sus procesos migratorios. Según la postura oficial, el objetivo es evitar que ingresen personas que, a juicio del gobierno, podrían convertirse en una “carga pública” o hacer uso de programas de asistencia social financiados con fondos federales.

Nuevas restricciones migratorias: más de 70 países afectados por el congelamiento de visas.

De acuerdo con información divulgada por Fox News, la suspensión comenzará a aplicarse a partir del 21 de enero y se mantendrá vigente por tiempo indefinido, hasta que el Departamento de Estado concluya una reevaluación completa de sus criterios y mecanismos de control.

Aunque la lista completa no fue difundida de manera detallada en el anuncio inicial, se confirmó que el grupo de países afectados incluye naciones de América Latina y el Caribe, así como estados de África, Medio Oriente, Europa del Este y Asia. Esto implica que solicitantes de regiones muy diversas quedarán atrapados en una pausa administrativa sin plazos claros.

Un portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que la agencia utilizará facultades legales existentes para declarar no elegibles a ciertos solicitantes mientras se revisan los procedimientos. Según indicó, el procesamiento de visas permanecerá detenido hasta que se establezcan nuevos filtros destinados a limitar el acceso a beneficios públicos.

Esta decisión se enmarca en una serie de medidas restrictivas adoptadas en los últimos meses. Tras un incidente violento ocurrido en Washington D.C. en noviembre, el gobierno ya había prohibido o limitado el ingreso de ciudadanos de casi una veintena de países. En diciembre, ese bloqueo se amplió a más nacionalidades y a personas que viajaban con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.

Como consecuencia, no solo se congelan las visas de inmigrante, sino que también quedan suspendidos otros trámites clave para los países inicialmente afectados, como solicitudes de asilo, procesos de naturalización y peticiones de residencia permanente.

Para miles de familias, la medida representa un nuevo obstáculo sin fecha de resolución y refuerza un clima de incertidumbre en torno a las vías legales de migración hacia Estados Unidos.