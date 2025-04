The Last of Us: cómo conseguir y cuánto cuesta el videojuego para PC

En el 2013, Naughty Dog presentó su nuevo videojuego llamado 'The Last of Us' y desde esa fecha logró ganarse millones de fanáticos, puesto que este título mostraba un mundo en ruinas, en el que los humanos debían sobrevivir a un letal hongo que transformó a algunos en despiadadas criaturas sedientas de sangre. La trama sigue a Joel y Ellie, dos personajes que en su camino lograrán establecer lazos.

El éxito de 'The Last of Us' hizo que Naughty Dog lance la secuela del videojuego en el 2020 y tres años después, HBO anunció la serie de televisión basada en este título. Esta popularidad ha generado que miles de gamers quieran tener en su biblioteca este juego y si eres uno de ellos, hoy sabrás dónde y cuánto cuesta la versión REMASTERIZADA, la cual ha mejorado su gráfica y la mecánica del videojuego.

'The Last of Us Parte 1: Remasterizada' es la versión que ha lanzado Naughty Dog para Play Station 5 y PC. Así es, si tienes una cuenta en Steam o Epic Games Store, podrás conseguir este increíble juego de acción y supervivencia por solo 199 soles. Este precio significa una inversión de aproximadamente 50 dólares, pero vale la pena, ya que se han mejorado las texturas y el videojuego luce mucho mejor de la versión que salió para Play Station 3.

Sin embargo, esto no es todo y deberás estar atento, puesto que tanto Steam como Epic Games Store lanzan promociones por tiempo limitado y podrás comprar 'The Last of Us Parte 1: Remasterizada' con un descuento de hasta 50%. Esto dependerá de las promociones que se lanzan en estos servidores de videojuegos.

Por otro lado, si quieres comprar 'The Last of Us Parte 1: Remasterizada' con descuento de 29%, solo deberás visitar la página Eneba, donde encontrarás promociones por tiempo limitado. Justo ahora el juego para PC te saldrá 141 soles en lugar de 199 y es 100% confiable. ¿Qué te parece? ¿Lo comprarás?

The Last of Us con descuento por la web Eneba. Foto: captura.