Si quieres jugar Resident Evil Requiem en PC, estos son los requisitos: ¿Debes comprar un nuevo ordenador?

La novena entrega del videojuego de zombies nos genera nostalgia con su retorno a la ciudad donde empezó todo. Su salida está pronosticada para febrero de 2026.

La novena entrega del videojuego de zombies nos trae de vuelta a Raccoon City.
La novena entrega del videojuego de zombies nos trae de vuelta a Raccoon City.
Resident Evil se ha convertido en uno de los videojuegos más importantes de esta industria, por lo que este 2025 todos quedaron con la boca abierta cuando Capcom anunció Resident Evil Requiem, cuyo estreno está previsto para el 27 de febrero de 2026, el mismo que será lanzado en diversas plataformas como PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Sin embargo, recientemente se han filtrado algunas de las especificaciones necesarias para disfrutar de esta entrega de zombies y terror desde la computadora, por lo que aquí sabrás si tu laptop o computadora cumple con los requisitos o, si por el contrario, hará falta que compres un nuevo ordenador.

Requisitos para PC de Resident Evil Requiem

Antes de proseguir, debemos decir que de forma oficial Capcom no ha revelado detalles sobre sus resoluciones, tasas de fotogramas o configuraciones mínimas, pero se sabe de forma extraoficial que los requisitos son moderados para un título de 2025.

Dicho esto, es de conocimiento que esta entrega que tendrá lugar en Raccoon City será compatible con DLSS 4, así como con Path Tracing para mejorar la iluminación, con rendimiento compatible con inteligencia artificial.

Requisito mínimos

CaracterísticasResident Evil Requiem
Sistema operativoWindows 11 de 64 bits
ProcesadorIntel Core i5-8500/AMD Ryzen 5 3500
Memoria16GB RAM
GráficosNVIDIA GeForce GTX 1660 (6G)/AMD Radeon RX 5500 XT (8GB)
DirectXVersión 12

Requisito recomendados

CaracterísticasResident Evil Requiem
Sistema operativoWindows 11 (64 bits)
ProcesadorIntel Core i7-8700/AMD Ryzen 5500
Memoria16GB RAM
GráficosNVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8GB)/AMD Radeon RX 660 (8GB)
DirectXVersión 12

Tráiler de Resident Evil Requiem

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

