Si quieres jugar Resident Evil Requiem en PC, estos son los requisitos: ¿Debes comprar un nuevo ordenador?
La novena entrega del videojuego de zombies nos genera nostalgia con su retorno a la ciudad donde empezó todo. Su salida está pronosticada para febrero de 2026.
Resident Evil se ha convertido en uno de los videojuegos más importantes de esta industria, por lo que este 2025 todos quedaron con la boca abierta cuando Capcom anunció Resident Evil Requiem, cuyo estreno está previsto para el 27 de febrero de 2026, el mismo que será lanzado en diversas plataformas como PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.
Sin embargo, recientemente se han filtrado algunas de las especificaciones necesarias para disfrutar de esta entrega de zombies y terror desde la computadora, por lo que aquí sabrás si tu laptop o computadora cumple con los requisitos o, si por el contrario, hará falta que compres un nuevo ordenador.
Requisitos para PC de Resident Evil Requiem
Antes de proseguir, debemos decir que de forma oficial Capcom no ha revelado detalles sobre sus resoluciones, tasas de fotogramas o configuraciones mínimas, pero se sabe de forma extraoficial que los requisitos son moderados para un título de 2025.
Dicho esto, es de conocimiento que esta entrega que tendrá lugar en Raccoon City será compatible con DLSS 4, así como con Path Tracing para mejorar la iluminación, con rendimiento compatible con inteligencia artificial.
Requisito mínimos
|Características
|Resident Evil Requiem
|Sistema operativo
|Windows 11 de 64 bits
|Procesador
|Intel Core i5-8500/AMD Ryzen 5 3500
|Memoria
|16GB RAM
|Gráficos
|NVIDIA GeForce GTX 1660 (6G)/AMD Radeon RX 5500 XT (8GB)
|DirectX
|Versión 12
Requisito recomendados
|Características
|Resident Evil Requiem
|Sistema operativo
|Windows 11 (64 bits)
|Procesador
|Intel Core i7-8700/AMD Ryzen 5500
|Memoria
|16GB RAM
|Gráficos
|NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8GB)/AMD Radeon RX 660 (8GB)
|DirectX
|Versión 12
Tráiler de Resident Evil Requiem
