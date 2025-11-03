Geometry Dash Lite: ¿Cómo jugar el adictivo videojuego gratis y seguro en Android?

Nadie puede negar que en los últimos años los videojuegos para celulares se han vuelto una prioridad para las casas desarrolladoras por la cantidad de dinero que recaudan, se pueden nombrar varios títulos, pero uno de los más virales desde hace dos años es Geometry Dash Lite, el mismo que se puede jugar de forma gratuita y segura desde teléfonos con Android como sistema operativo.

Este juego vio luz en 2013, pero con los años quedó fuera de los focos, por lo que muchos lo pensaban que ya no existía, sin soporte de parte de sus creadores. Pero en diciembre de 2023, este título que se pensaba muerto lanzó su actualización 2.2 recobrando su pico de popularidad, el cual se mantiene hasta nuestros días.

Cómo jugar Geometry Dash Lite en Android

De hecho, en nuestros días puedes jugar desde plataformas especializadas como Steam, donde ha batido su propio récord de jugadores conectados de forma simultánea comparado con sus años de popularidad entre 2013, 2014 y 2015, hablamos de unas 88 mil personas, dejando muy por detrás a los 18 mil de los años anteriores.

Por ello, no era descabellado pensar que Geometry Dash llegaría a dispositivos celulares como aquellos que poseen Android, por lo que en la Play Store de los celulares con este sistema operativo, no solo encontramos el juego base, también Gemoetry Dash SubZero, Gemoetry Dash Meltdown, Gemoetry Dash World y Gemoetry Dash Lite, este último el que nos compete en esta nota.

Este videojuego renació de las cenizas tras su actualización de 2023.

Para conseguir Geometry Dash Lite desde tu celular Android, lo único que debes hacer es lo siguiente.

En tu celular Android, ingresa Play Store.

En la parte inferior, ubica el ícono de la lupa que lleva escrito la palabra Buscar.

Lo que sigue es digitar Geometry Dash Lite.

Cuando aparezca en lista este título, debes ingresar a dicha opción.

Ahora, debes presionar en el botón Instalar.

Lo siguiente es ingresar al videojuego.

Crea una cuenta. Ojo, Geometry Dash Lite no te obligará a tener una, pero sí que son necesarias para guardar tu progreso tras superar los diferentes mieles.

¿Qué es Geometry Dash Lite?

Geometry Dash Lite es una versión gratuita del juego base, donde los jugadores toman control de un ícono geométrico (ya sea u cubo o cohete), el cual salta, vuela y se voltea por medio de niveles con diversos obstáculos mientras suena en todo momento diversa música.

A diferencia del juego original, esta edición Lite cuenta con auspicios (de ahí proviene la gratuidad), además de contar con una personalización limitada, es decir, al momento de desbloquear nuevos íconos y colores para modificar a tu personaje.