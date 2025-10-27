- Hoy:
Ni Free Fire ni Minecraft: este videojuego de rompecabezas es el más descargado y te ofrece miles de niveles GRATIS
Candy Crush Saga es el videojuego más descargado en Play Store y actualmente ofrece miles y miles de niveles de dificultad. ¿Lo has jugado?
Según el último reporte internacional, existen más de 7200 millones de smartphones en todo el mundo. Si bien no se puede tener una cifra exacta de cuántos de estos teléfonos tienen una Play Store, se puede decir que hay miles de millones de usuarios con Android, los cuales ya incluyen dicha tienda virtual.
La Play Store es una tienda virtual donde encontrarás las Apps más utilizadas y necesarias para aprovechar al máximo el potencial de tu teléfono. Desde esta aplicación podrás descargar los videojuegos más populares y, lejos de lo que se piensa, existen dos títulos que son algunos de los más descargados y estos son: Subway Surfers y Candy Crush Saga.
Con más de 3 mil millones de descargas, el Candy Crush Saga es uno de los juegos de rompecabezas más descargados. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos niveles de dificultad tiene? Pues bien, por si no lo sabes, si quieres superar el juego deberás enfrentar, hasta julio del 2025, unos 20 mil niveles.
El Candy Crush Saga es uno de los videojuegos más descargados. Foto: Candy Crush.
El encanto de Candy Crush Saga radica en que es un videojuego Free to play, lo que quiere decir que no necesitas pagar nada para jugar. Sin embargo, para superar algunos niveles debes utilizar ciertas ayudas y estos pueden ser comprados en soles, dólares u otra moneda.
El segundo videojuego más descargado es el Subway Surfers, un videojuego de plataformas en el que deberás sortear ciertos obstáculos mientras corres por toda la ciudad. Horas y horas de diversión con este videojuego Free to play que encuentras gratis en Play Store.
