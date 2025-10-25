- Hoy:
Pantalla 144Hz, 24GB de RAM, GATILLOS para disparar y cooler RGB: este teléfono GAMER cuesta $300
Si te gustan los videojuegos, este teléfono GAMER es ideal para ti. Tiene gran potencia, no cuesta mucho y tiene un rendimiento insuperable para Free Fire y COD Mobile.
Los teléfonos gamer se han convertido en los smartphones más cotizados del mundo, puesto que poseen un rendimiento excepcional y son diseñados exclusivamente para executar cualquier videojuego, ofreciéndote la mejor performance posible.
Actualmente en pleno 2025, existen muchos modelos de estos teléfonos gamer y algunos de los más importantes son el POCO F7 Ultra, el ZTE Red Magic 10 Pro y el ASUS Rog Phone 9. Sin embargo, si bien estos tres smartphones son potentes, también son bastante costosos y su precio no baja de 800 dólares.
Si eres un usuario que gusta de los videojuegos y quieres comprar un teléfono GAMER de bajo costo, entonces el Infinix GT 30 Pro podría ser tu mejor alternativa, ya que tiene gran calidad, una configuración impresionante y su precio no supera los 300 dólares. ¿Quieres conocer por qué sería tu mejor alternativa? Te vamos a revelar su ficha técnica.
Infinix GT 30 Pro: ficha técnica detallada
¿Qué es lo más importante en un teléfono gamer? Un apartado indispensable es el de la pantalla. En este caso tenemos un panel AMOLED de 6.78 pulgadas con una resolución 1224 x 2720 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y una protección Gorilla Glass 7i, lo que significa que soporta caídas de gran impacto.
Si hablamos de rendimiento, este teléfono de Infinix sobresale también, puesto que cuenta con un chip MediaTek Dimensity 8350 Ultra, el cual podría igualarse a un Snapdragon 8s Gen 3. Esto no es todo ya que este Infinix GT 30 Pro llega con 12GB de RAM físico LPDDR5X, 12GB de RAM virtual y 512GB de memoria interna ultra veloz.
Colores del Infinix GT 30 Pro. Foto: Infinix
Y si hablamos de batería, este teléfono Gamer de Infinix también sobresale puesto que llega con 5500 mAh con carga de 45W. En solo 40 minutos tendrás el equipo listo para difrutar de horas y horas de tus videojuegos favoritos.
Si bien el Infinix GT 30 Pro no es un equipo pensado para las fotografías, este teléfono llega con cámara de 108MP con OIS, gran angular de 8MP y selfie de 13MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.
Como ya te mencionamos líneas arriba, este Infinix GT 30 Pro cuesta 1300 soles, lo que al tipo de cambio serían unos 350 dólares. Lo mejor de todo es que te llega en un bundle con un case térmico y un cooler RGB para mantener totalmente fresco el dispositivo. Sin duda una excelente alternativa por su gran calidad y bajo precio.
