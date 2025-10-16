ASUS presenta su consola de 'bolsillo' con procesador AMD Ryzen Z2, 24GB de RAM, 1TB y luces RGB

Si bien muchas marcas están centrando todos sus esfuerzos en desarrollar smartphones cada vez más potentes, la marca ASUS está enfocada en dominar el mercado GAMER con sus nuevas consolas, las cuales son una especie de computadoras de bolsillo en las que podrás ejecutar prácticamente todo lo que quieras o necesites.

Para este 2025, ASUS acaba de presentar al mundo su nueva y renovada ROG Xbox Ally X, una consola portátil que no solo ha cambiado su diseño, sino que ha mejorado su rendimiento para ofrecer una mejor experiencia de juego a sus millones de usuarios.

¿Qué características tiene esta nueva consola GAMER? Pues bien, la ASUS ROG Xbox Ally X tiene una pantalla de tipo IPS LCD de 7'' FullHD(1920 x 1080) con 120Hz de tasa de refresco. Este panel táctil te permitirá ejecutar cualquier contenido multimedia de la mejor forma posible.

Y si hablamos de potencia, la nueva consola portátil de ASUS llega con el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme 2.0GHz, chip que llega además con gráficos AMD Radeon, 24GB de RAM tipo LPDDR5X, 1 TB PCIe 4.0 SSD de memoria interna, expandible con microSD y un sistema capaz de mejorar es sistema de refrigeración del equipo.

Esta es la ASUS ROG Xbox Ally X. Foto: captura.

Sin embargo, esto no es todo, ya que la ASUS ROG Xbox Ally X tendrá Windows 11 y será compatible con Xbox para ofrecer una experiencia de juego inmersiva. Si bien ahora la marca tiene una mejor integración con esta plataforma de Microsoft, lo cierto es que también te permite jugar con Steam, EA Games, Epic Games Store, entre otras.

¿Qué precio tiene? ASUS ha lanzado esta consola en Perú con un precio de 3799 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 1121 dólares. Sin embargo, su precio puede variar con el paso de los meses.