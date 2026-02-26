Reimond Manco sin filtro contra Paulo Autuori de Sporting Cristal: "Está pensando en el ego propio"

Sporting Cristal logró su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar en tanda de penales a 2 de Mayo. El conjunto celeste no logró ser efectivo en tiempo regular, por lo que sufrió más de la cuenta en esta llave internacional. En medio de esta euforia, Reimond Manco aprovechó su programa en vivo para dirigirse directamente a Paulo Autuori, estratega de los celestes, por polémicas declaraciones en conferencia de prensa, ¿Qué pasó?

Resulta, que el profesor Autuori reveló públicamente que no está de acuerdo en traer un séptimo extranjero en tienda 'rimense' para afrontar la Fase 3 de Libertadores. De hecho, fue tajante al decir que la institución celeste tiene el derecho de fichar a quien desee, pero de ser un futbolista internacional él dará un paso al costado.

(VIDEO: Juego Cruzado)

Ante estas palabras, el ex Jotita tomó la palabra en el programa "Juego Cruzado" para expresar su sentir ante ello. Si bien entiende la personalidad del entrenador para tomar sus decisiones en el equipo, afirma que el estratega brasileño está poniendo por delante "su ego" que lo que realmente requiere Sporting Cristal.

"Me quedé un poco preocupado por las declaraciones de Autuori sobre el séptimo extranjero. Respeto su posición, no esperaba menos de un técnico que muere con sus convicciones. De todas formas, siento que está pensando en el ego propio ego que en lo que realmente necesita Cristal", manifestó.

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre fichar un nuevo extranjero en Sporting Cristal?

Luego de eliminar a 2 de Mayo, el DT de Sporting Cristal reafirmó su postura de afrontar lo que resta de la temporada con el actual plantel que tiene a su mando. De venir un extranjero, Paulo Autuori deja en claro que debe ser junto a un nuevo entrenador porque él no seguirá en la institución.

"Es sencillo. Si el club decide traer a otro extranjero que venga junto a otro entrenador, porque yo no me quedo. Listo. Muy bien", manifestó.

(VIDEO: Inka Digital TV)