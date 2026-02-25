- Hoy:
Paulo Autuori advierte fuerte y claro a Sporting Cristal por insólito motivo: "No me quedo"
El DT de Sporting Cristal, Paulo Autuori, dio tajante respuesta al oír la posibilidad de que la institución tome una decisión que no esté de acuerdo.
Sporting Cristal logró su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los celestes sufrieron para dejar fuera a 2 de Mayo de Paraguay, por lo que ahora aseguran torneo Conmebol para esta temporada. Sin embargo, en medio de esta euforia, Paulo Autuori anunció severa medida que conlleva a su futuro en la institución celeste.
PUEDES VER: DT de 2 de Mayo paralizó conferencia para rendirse ante dos jugadores de Cristal: "Mucho nivel"
Durante la conferencia de prensa post partido tras la clasificación de los 'rimenses' en el Estadio Miguel Grau del Callao, el estratega brasileño fue consultado sobre la posibilidad de fichar un futbolista extranjero ante la necesidad de competir ante Carabobo en busca del acceso a fase de grupos.
Como se recuerda, el técnico de 69 años reveló públicamente que no estaba de acuerdo con la ampliación de números extranjeros en los equipos de Primera División. Él prefería darle oportunidad a los jóvenes y deseaba mantener ello durante su estadía en Sporting Cristal. Sin embargo, sabe que el club podría tomar esa decisión, por lo que confirmó que no seguirá al mando de darse este escenario.
"Es sencillo. Si el club decide traer a otro extranjero que venga junto a otro entrenador, porque yo no me quedo. Listo. Muy bien", declaró Paulo Autuori en conferencia de prensa.
(VIDEO: Inka Digital TV)
De esta manera, el experimentado director técnico del cuadro del Rímac se mantiene firme en su posición y trabajará en esta etapa de la temporada 2026 con todos los jugadores que al día de hoy están a su disposición. Ahora, se mentaliza en el siguiente duelo de Liga 1 2026 ante Sport Huancayo, ya que luego deberá volver a competir internacionalmente ante Carabobo de Venezuela.
Próximo partido de Sporting Cristal
El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Sport Huancayo en la 'Incontrastable' por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. Este encuentro fue programado para el sábado 28 de febrero a partir de las 11:00 horas locales (16:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.
