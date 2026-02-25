- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Benfica
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- Argentinos Juniors vs Barcelona
Diego Rebagliati llena de elogios a futbolista de Sporting Cristal: "Capacidad y personalidad"
El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, no guardó su sentir en vivo para destacar a un futbolista titular de Sporting Cristal por clasificación a Fase 3 de Libertadores.
Sporting Cristal logró superar la llave ante 2 de Mayo y clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Ahora, los celestes deben recuperar energías de cara a su próximo choque ante Carabobo, en el que solo uno estará en la instancia de grupos. Post partido a este emotivo encuentro en el Callao, Diego Rebagliati tomó la palabra para dirigirse a un futbolista y elogiarlo públicamente.
PUEDES VER: Filtran audio de futbolista de 2 de Mayo provocando a Diego Enríquez en tanda de penales: "Perro"
Se trata de Diego Enríquez, que una vez más fue el héroe de Sporting Cristal en tanda de penales. El comentarista deportivo dio sus impresiones en el programa "Al Ángulo" y elogió al portero celeste por su "capacidad y personalidad" en esta etapa tan decisiva a nivel internacional.
De hecho, recordó lo que aconteció en los Playoffs de la Liga 1 2025, en el que tuvo que estar firme en sus decisiones y atajar un penal fundamental para eliminar a Alianza Lima en Matute y así poner el sello celeste desde la Fase 2 de la Copa Libertadores.
"Qué angustia la que nos hizo pasar Sporting Cristal. Ganando 5-4 por penales, un partido que tendría que haberlo en los 90. En los penales, cuando parecía que todo estaba muy cuesta arriba, apareció la capacidad y personalidad de Diego Enríquez, como había aparecido en las semifinales del año pasado en Matute tapando un penal. Y luego la jerarquía y calidad de todos los que metieron los penales, pero en particular de Christofer Gonzales y Cristiano Da Silva", manifestó Diego Rebagliati durante programa en vivo.
(VIDEO: Movistar Deportes)
Así clasificó Sporting Cristal a Fase 3 de Copa Libertadores 2026
Cristiano Da Silva tuvo el remate decisivo para que Sporting Cristal clasifique a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El lateral izquierdo de Sporting Cristal no tuvo nervios en su disparo y 'picó' el esférico para hacer vibrar a todo el Estadio Miguel Grau del Callao.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90