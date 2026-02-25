Diego Rebagliati llena de elogios a futbolista de Sporting Cristal: "Capacidad y personalidad"

Sporting Cristal logró superar la llave ante 2 de Mayo y clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Ahora, los celestes deben recuperar energías de cara a su próximo choque ante Carabobo, en el que solo uno estará en la instancia de grupos. Post partido a este emotivo encuentro en el Callao, Diego Rebagliati tomó la palabra para dirigirse a un futbolista y elogiarlo públicamente.

Se trata de Diego Enríquez, que una vez más fue el héroe de Sporting Cristal en tanda de penales. El comentarista deportivo dio sus impresiones en el programa "Al Ángulo" y elogió al portero celeste por su "capacidad y personalidad" en esta etapa tan decisiva a nivel internacional.

De hecho, recordó lo que aconteció en los Playoffs de la Liga 1 2025, en el que tuvo que estar firme en sus decisiones y atajar un penal fundamental para eliminar a Alianza Lima en Matute y así poner el sello celeste desde la Fase 2 de la Copa Libertadores.

"Qué angustia la que nos hizo pasar Sporting Cristal. Ganando 5-4 por penales, un partido que tendría que haberlo en los 90. En los penales, cuando parecía que todo estaba muy cuesta arriba, apareció la capacidad y personalidad de Diego Enríquez, como había aparecido en las semifinales del año pasado en Matute tapando un penal. Y luego la jerarquía y calidad de todos los que metieron los penales, pero en particular de Christofer Gonzales y Cristiano Da Silva", manifestó Diego Rebagliati durante programa en vivo.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Así clasificó Sporting Cristal a Fase 3 de Copa Libertadores 2026

Cristiano Da Silva tuvo el remate decisivo para que Sporting Cristal clasifique a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El lateral izquierdo de Sporting Cristal no tuvo nervios en su disparo y 'picó' el esférico para hacer vibrar a todo el Estadio Miguel Grau del Callao.