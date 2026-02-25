Las lágrimas del ídolo: Chorri Palacios vibró con la épica clasificación de Cristal

El último martes, Sporting Cristal consiguió una sufrida clasificación a la tercera y última ronda antes de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo rimense, que dirige Paulo Autuori, se impuso en penales por 5-4 sobre 2 de Mayo y en la próxima etapa se medirá contra el sorprendente club venezolano Carabobo, que dejó en el camino al chileno Huachipato.

En medio de la tensión por el empate y la definición por penales, hubo una persona que no pasó desapercibida en el Miguel Grau del Callao. El ‘Chorri’ Palacios vivió el partido como una auténtica final y palpitó cada instante al límite. Las cámaras de la Copa Libertadores enfocaron al ídolo de Sporting Cristal muy conmovido y al borde del llanto.

Al final de la clasificación a la tercera fase, Roberto Palacios confesó como palpitó cada segundo del épico partido. "Emocionado por el equipo de mis amores de haber sufrido tanto, pero la verdad contento. Hicieron un buen partido a pesar de que no hubo espacios y algunas oportunidades que no se concretaron".

Próximo partido de Sporting Cristal

Por la Liga 1 2026, Cristal se medirá este sábado 28 de febrero contra Sport Huancayo en la ciudad incontrastable. Posteriormente, se medirá contra Carabobo en duelos de ida y vuelta. El primer partido será en Valencia, Venezuela y la vuelta en Callao, Lima. En el medio de este cruce internacional, también tendrá que medirse contra Alianza Atlético en el Alberto Gallardo.