¡Historia! Sashenka Porras, ex Alianza Lima, se convirtió en la primera peruana en anotar en la Liga MX

La delantera peruana marcó su primer gol con la camiseta del Necaxa de México y consiguió una marca histórica.

Fabian Vega
Sashenka Porras es una de las promesas de la selección peruana
Sashenka Porras es una de las promesas de la selección peruana | Necaxa
Sashenka Porras, exfigura de Alianza Lima, es noticia por su gol en México con la camiseta del Necaxa. Se despidió del equipo blanquiazul para jugar el Clausura mexicano y hoy debe estar más que contenta que nunca. La fecha pasada falló un penal ante Santos Laguna, pero finalmente se le abrió el arco en una victoria.

El gol de Sashenka Porras en la Liga MX Femenil

Después de 5 partidos disputados en México, por fin llegó el gol de Sashenka Porras en México. La peruana marcó el 2-1 de Necaxa sobre Querétaro en la Liga MX Femenil. Su gol significó el triunfo de su equipo y de pasó logró algo histórico: es la primera futbolista peruana que anota un gol en la máxima categoría del fútbol femenil en México. Apenas tiene 20 años, tiene un futuro por delante.

Aunque hay otras peruanas en la liga mexicana Mía León o Sandra Arévalo, ninguna había logrado marcar hasta la aparición goleadora de la ex 'Potrilla' de Alianza Lima. Esta victoria llega en un momento difícil para su club, pues está peleando los últimos lugares debido a los malos resultados. Veremos si puede destacar en las próximas fechas.

Títulos con Alianza Lima

En Alianza Lima ya daba de que hablar hasta cuando era menor de edad, saben de su valor y por eso en Matute conservan el 50% de su carta pase. Con el equipo blanquiazul conquistó 4 títulos nacionales: 2021, 2022, 2024 y 2025. Desde muy joven demostró un gran talento y ya como jugadora de la selección peruana, se le dio la chance de jugar en el extranjero.

