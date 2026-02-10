Perú vs Brasil EN VIVO por Sudamericano Femenino Sub 20: horario, dónde ver y pronóstico

La selección peruana se medirá ante Brasil en un partido más que emocionante. Tras la dura derrota ante Argentina, el equipo de Perú quiere seguir sumando puntos y no quedarse atrás, por lo que deberán salir a buscar ante la 'verdeamarela'. Conoce a qué hora se juega, dónde ver y los pronósticos de las casas de apuestas.

A pesar del buen arranque que tuvo Perú en el Sudamericano Femenino Sub-20, lamentablemente la derrota ante Argentina fue un duro golpe para la Bicolor. Antes del encuentro ante Brasil, las selección nacional se mantiene en la penúltima posición con apenas 3 puntos.

Tabla del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-20

Equipos PJ DG PTS Brasil 2 6 6 Argentina 2 5 6 Ecuador 3 4 3 Perú 2 -2 3 Bolivia 3 -13 0

¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano Femenino Sub-20?

El importante partido entre las selecciones de Perú vs Brasil por el campeonato Sudamericano Femenino Sub 20 se podrá ver a través de la señal de DSports EN VIVO. En la tercera fecha del torneo se podrá definir los primeros lugares del Grupo B.

Perú jugará ante Brasil por la fecha 3 del Sudamericano Sub-20.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil por el Sudamericano Sub-20?

Perú jugará contra Brasil por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub-20 y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO desde las 16:00 horas a nivel nacional. Tener en cuenta que la programación en Brasil será a las 18:00 horas.

Perú vs Brasil: cuánto pagan las casas de apuestas

De momento, solo se conoce la cuota de 1XBET, que paga la victoria de Perú 41.00, el empate 13.00 y el triunfo de Brasil por 1.04. Otras reconocidas casas de apuestas suelen poner sus cuotas en vivo; sin embargo, Brasil apunta a ser amplia favorita para llevarse los triunfos.

¿Dónde se está jugando el Sudamericano Femenino Sub 20?

El Sudamericano Femenino Sub-20 cuenta con la participación de las selecciones de Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia. El campeonato se está llevando a cabo en Paraguay y los partidos se juegan en el estadio Luis Alfonso Giagni en Asunción.