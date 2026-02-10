- Hoy:
Perú vs Brasil EN VIVO por Sudamericano Femenino Sub 20: horario, dónde ver y pronóstico
¡Todo va quedando listo! Perú se estará enfrentando a la selección de Brasil en busca de sumar puntos para seguir soñando en el Campeonato Sudamericano Femenino.
La selección peruana se medirá ante Brasil en un partido más que emocionante. Tras la dura derrota ante Argentina, el equipo de Perú quiere seguir sumando puntos y no quedarse atrás, por lo que deberán salir a buscar ante la 'verdeamarela'. Conoce a qué hora se juega, dónde ver y los pronósticos de las casas de apuestas.
A pesar del buen arranque que tuvo Perú en el Sudamericano Femenino Sub-20, lamentablemente la derrota ante Argentina fue un duro golpe para la Bicolor. Antes del encuentro ante Brasil, las selección nacional se mantiene en la penúltima posición con apenas 3 puntos.
Tabla del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-20
|Equipos
|PJ
|DG
|PTS
|Brasil
|2
|6
|6
|Argentina
|2
|5
|6
|Ecuador
|3
|4
|3
|Perú
|2
|-2
|3
|Bolivia
|3
|-13
|0
¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano Femenino Sub-20?
El importante partido entre las selecciones de Perú vs Brasil por el campeonato Sudamericano Femenino Sub 20 se podrá ver a través de la señal de DSports EN VIVO. En la tercera fecha del torneo se podrá definir los primeros lugares del Grupo B.
Perú jugará ante Brasil por la fecha 3 del Sudamericano Sub-20.
¿A qué hora juega Perú vs Brasil por el Sudamericano Sub-20?
Perú jugará contra Brasil por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub-20 y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO desde las 16:00 horas a nivel nacional. Tener en cuenta que la programación en Brasil será a las 18:00 horas.
Perú vs Brasil: cuánto pagan las casas de apuestas
De momento, solo se conoce la cuota de 1XBET, que paga la victoria de Perú 41.00, el empate 13.00 y el triunfo de Brasil por 1.04. Otras reconocidas casas de apuestas suelen poner sus cuotas en vivo; sin embargo, Brasil apunta a ser amplia favorita para llevarse los triunfos.
¿Dónde se está jugando el Sudamericano Femenino Sub 20?
El Sudamericano Femenino Sub-20 cuenta con la participación de las selecciones de Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia. El campeonato se está llevando a cabo en Paraguay y los partidos se juegan en el estadio Luis Alfonso Giagni en Asunción.
