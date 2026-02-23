José Carvallo y su tajante comentario al ver el triplete de Hernán Barcos: "Malo..."
Hernán Barcos marcó triplete en la remontada de FC Cajamarca a Melgar, por lo que José Carvallo, ex Universitario, sorprendió con su reacción en vivo.
Hernán Barcos se consagró como el jugador de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 tras marcar su triplete con camiseta de FC Cajamarca. El 'Pirata' fue clave al remontar el choque ante FBC Melgar, por lo que el análisis de sus goles no se hizo esperar. Sin embargo, José Carvallo, exfutbolista de Universitario, no calló su sentir ante las anotaciones del exdelantero de Alianza Lima.
PUEDES VER: Hernán Barcos anotó hat-trick para FC Cajamarca ante Melgar y es el máximo goleador de la Liga 1
Durante el programa "Al L1mite", se comenzaron a ver los goles de Hernán Barcos en el FC Cajamarca vs Melgar. Una vez que se vio el primer tanto del 'Pirata', Carvallo tomó la palabra para dejar en claro que no pueden permitirle hacer cuatro o cinco pataditas sin una marca exigente.
"Pero no puede hacer cuatro, cinco pataditas. No seas malo. O sea golazo, pero cinco pataditas no puede hacer. Es lindo y todo pero no puede hacer eso", manifestó.
Siguiendo esa línea, volvió a apuntar con el triplete del atacante argentino-peruano desde un tiro libre. Para José Carvallo, el error es del portero Carlos Cáceda, ya que acomodó mal la barrera al creer que el remate lo iba a ejecutar Ricardo Lagos. Sin embargo, se vio sorprendido por Barcos que la colocó en un lugar imposible para el golero del cuadro rojinegro.
"Pero ahí me parece que Cáceda arma mal la barrera. Mira por donde pasa la pelota. Él piensa que le va a pegar Lagos y la tira mucho a la derecha. Le tapa", agregó.
(VIDEO: L1 MAX)
Hernán Barcos es el máximo goleador de la Liga 1 2026
En lo que va de estas cuatro primeras jornadas, Hernán Barcos es el actual goleador de la Liga 1 2026 con seis anotaciones. El atacante argentino-peruano llegará al Estadio Monumental para enfrentar a Universitario con este buen registro de gol, sabiendo que en el segundo lugar está Alex Valera con cuatro.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90