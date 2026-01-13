- Hoy:
ALERTA en Walmart de Carolina del Norte: agente dispara a hombre tras embestirlo con carrito de compras y rociarle gas pimienta
Un hombre resultó herido de un disparo por parte de un agente de seguridad tras embestirlo con un carrito de compras y utilizar gas pimienta en un Walmart.
Recientemente, un oficial de policía fue absuelto luego de disparar a un individuo en un establecimiento de Walmart en Carolina del Norte, quien lo había embestido con un carrito de compras y le había rociado gas pimienta. En tanto, el hombre que recibió el disparo por parte del agente, se encuentra en camino a prisión. ¿Qué más se sabe sobre este caso?
Walmart: agente dispara a hombre tras embestirlo con carrito de compras y rociarle gas pimienta
David Mason Smith, un hombre de 57 años y residente de Candler, EE. UU., recibió una condena de 26 a 41 meses en el Departamento de Corrección de Adultos de Carolina del Norte. Por el lado del agente, no recibió ninguna condena por haber disparado al individuo debido a una razón.
La sentencia de Smith se produce tras su declaración de culpabilidad por varios delitos graves, que incluyen no informar sobre su nueva dirección como delincuente sexual, hurto grave y agresión, que resultó en lesiones a un agente del orden público.
Las acusaciones surgieron a raíz de un incidente ocurrido en un Walmart de Weaverville, donde Smith fue sorprendido robando mercancía valorada en $/4.500. Durante el intento de arresto por parte de un oficial, el acusado embistió un carrito de compras contra el agente y lo roció repetidamente con gas pimienta.
La situación escaló cuando Smith continuó atacando al oficial con el aerosol, quien terminó por dispararle frente a lo sucedido, lo que llevó a la detención del hombre y posterior condena.
¿Por qué el agente no recibió ningún cargo?
Bajo este contexto, se llevó a cabo un análisis detallado de la información presentada por la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte (SBI), que incluía grabaciones de la cámara corporal.
Al respecto, el fiscal de distrito Williams concluyó que el uso de fuerza letal por parte del oficial se ajusta a lo estipulado en la legislación de Carolina del Norte.
