INDIGNACIÓN en Walmart de Rostraver con escena racista que se hizo viral: policía investiga suceso en tienda de Pensilvania

Desde hace un par de días viene circulando en redes sociales como Facebook e Instagram un controvertido video viral donde vemos a un hombre caucásico en medio de un intercambio racista con una mujer afroamericana en un Walmart de Pensilvania, Estados Unidos, que causó la indignación no solo de la afectada, también de los internautas, al punto que la policía está investigando el hecho.

Evento racista tiene lugar en Walmart de Pensilvania y se hace viral

Los imágenes tuvieron lugar en el establecimiento de Rostraver Township, en el que un hombre blanco y con barba le hace preguntas personales a una compradora negra, entre las cuales quiso saber sobre el estado de sus finanzas, para luego emplear un insulto racista en relación al color de piel de la mujer.

Es así como el hombre empleo la palabra con "N", a la vez de otros epítetos de corte racista. La mujer que durante todo el video trató de mantener la calma, se indignó y pidió al sujeto que se aleje de su vista alzando la voz.

CBS informa que la agraviadas denunció el incidente a las autoridades, además de revelar que era una inmigrante liberiana que es dueña de una tienda en la ciudad de Charleroi. Una vez que el caso se hiciera viral y con el hombre recibiendo la condena masiva en redes sociales dio su testimonio a medios locales.

FBI involucrado en investigación de video racista en Walmart de Rostraver, Pensilvania

"No es algo que vaya a olvidar, pero creo en el perdón. (Él) necesita ayuda", dijo Augusta Goll, la protagonista del video viral, a KDKA. Mientras tanto, la policía estatal publicó un comunicado de prensa el lunes 19 de enero de 2026, en el que aseguran están realizando las investigaciones pertinentes "con múltiples entrevistas en curso y la recopilación de información y pruebas".

El caso es tomado en serio que en las averiguaciones están involucrados el FBI, la Fiscalía del Condado de Westmoreland y la policía de Rostraver: "Se publicará información adicional a medida que esté disponible públicamente a través de nuestros canales oficiales", se lee en el comunicado.