PELIGRO en Michigan con mega choque de 100 autos en carretera interestatal por violenta tormenta de nieve

Un hecho tan impactante como preocupante tuvo lugar en una carretera interestatal en Hudsonville, Michigan, Estados Unidos, pues 100 autos chocaron entre sí este lunes 19 de enero de 2026 producto de la intensa tormenta de nieve que está arrasando este y otros estados en los EE. UU.

Brutal choque de 100 autos en carretera interestatal de Hudsonville, Michigan

Todo sucedió en la interestatal 196, por lo que la Policía Estatal de Michigan tuvo que cerrarla de ambos lados, en el suroeste de Grand Rapids, mientras que los agentes del orden están en las labores de remover los vehículos, lo cual incluye la presencia de 30 camiones semirremolque.

De momento, la Policía Estatal no reportó muertos, pero sí numerosos heridos, pero no una cifra exacta. AP recoge el testimonio de Pedro Mata Jr., quien reveló que apenas se podía distinguir los autos delante suyo, en tanto que la nieve no dejaba de acumularse en la carretera, la cual iba a una velocidad 32 a 40 kilómetros por hora.

"Daba un poco de miedo solo escuchar todo, los golpes y las explosiones detrás de ti. Veía lo que tenía delante. No podía ver exactamente lo que tenía detrás", reveló.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, Michigan, confirmó múltiples accidentes y camiones volcados. así como muchos autos fuera de la carretera, con los conductores rescatados que fueron trasladados en buses hacia la escuela secundaria de Hudsonville para pedir ayuda y coordinar recojo.

Diversas compañías de remolque respondieron al llamado de estado para ayudar en las labores de remoción de nieve y ayuda a los autos revolcados, sin importar el clima extremo: "Estamos tratando de sacar la mayor cantidad de vehículos de allí lo más rápido posible, para que podamos abrir nuevamente la carretera", dijo Jeff Westveld, gerente de Grand Vallet Towing, una de las empresas qeu aportó más de una docena de camiones en el lugar del accidente.

Tormenta de nieve azota Estados Unidos en 2026

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia sobre temperaturas extremadamente frías o la posibilidad de tormentas invernales en varios estados, la misma que comenzó con Minnesota, luego fue hacia el sur y el esta hasta Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

El día antes al choque en Michigan, nevó hasta Panhandle, Florida, afectando, por ejemplo, los partidos de fútbol americano de playoffs en Chicago y Massachusetts. Ante esto, los meteorólogos advirtieron que el lunes podrían presentarse temperaturas gélidas por la noche hasta el martes, mayormente en el centro-norte de Florida y sureste de Georgia.