Alivio para miles: en Texas reparten alimentos GRATIS esta semana y estos son los puntos clave
Organizaciones y bancos de alimentos refuerzan despensas gratuitas en Dallas, Austin y otras ciudades durante la semana.
Durante la tercera semana de enero, distintas organizaciones solidarias intensifican la entrega de alimentos gratuitos en varias ciudades de Texas, con el objetivo de aliviar la carga económica de miles de familias. Entre el 19 y el 24 de enero de 2026, habrá despensas comunitarias, puntos móviles y distribuciones tipo drive-thru abiertas al público.
Los operativos incluyen productos frescos, alimentos no perecederos y artículos básicos, y en la mayoría de los casos solo se solicita una identificación simple para acceder al beneficio.
Texas refuerza la entrega de alimentos gratuitos para familias que más lo necesitan.
Zonas donde habrá entrega de alimentos gratis
Dallas–Fort Worth
La red de despensas gestionada por Caridades Católicas de Dallas desplegará puntos fijos y móviles a lo largo de la semana. Las entregas se realizarán en iglesias, centros comunitarios y complejos residenciales.
Principales características del servicio:
- Atención por orden de llegada
- Alimentos sin costo
- Horarios matutinos y vespertinos
- No se consulta estatus migratorio
Las distribuciones estarán activas de lunes a sábado, con múltiples ubicaciones diarias en Dallas, Grand Prairie, Richardson, Lancaster, Rockwall, Frisco y otras ciudades del área metropolitana.
Despensas abiertas en Dallas College
El sistema Dallas College también se suma con despensas comunitarias todos los viernes de enero, abiertas a cualquier persona.
Campus participantes:
- Brookhaven
- Cedar Valley
- Eastfield
- Mountain View
- North Lake
- Richland
- Pleasant Grove Center
- West Dallas Center
Las entregas se realizan dentro de los edificios designados de cada campus.
Austin: despensa móvil
En la capital texana, la organización El Buen Samaritano llevará a cabo una despensa móvil gratuita el viernes 23 de enero de 2026.
Lugar:
St. Johns Episcopal Church / 11201 Parkfield Dr., Austin, TX 78758
Según información difundida por Univisión, el servicio está destinado a personas y familias que necesiten apoyo alimentario, sin importar su situación migratoria. Estas jornadas solidarias buscan garantizar el acceso a alimentos básicos en un momento de alta presión económica. Las organizaciones recomiendan llegar con anticipación, llevar bolsas reutilizables y consultar los horarios específicos de cada punto antes de asistir.
