PÁNICO en Detroit con extraño sujeto que chocó su auto en aeropuerto y protagonizó impactante arresto

Ninguno de los asistentes en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit, Michigan, Estados Unidos, imaginó que un coche a toda velocidad se estrellara dentro de sus instalaciones en horas de la noche del viernes 23 de enero de 2026, pero, aunque parezca poco real, más impactante fue la tamaña escena que montó el desequilibrado sujeto cuando agentes policiales lo arrestaron. ¿Qué pasó?

Sujeto estrella auto en aeropuerto metropolitano de Detroit sin motivo alguno

Un sedán negro fue el vehículo protagonista de esta nota, el cual se estrelló contra las puertas de vidrio del Romulus, Michigan, cuando eran las 7:30 p.m. Según WXYZ, el auto que, previamente estaba estacionado en el Terminal McNamara, dejó asustado a personal de Del Airlines.

Una vez tuvo lugar el choque, de inmediato, el conductor descendió del carro con la manos en alto y hablando de forma aturdida, mientras a lo lejos se acercaba personal de seguridad, pero también del propio aeropuerto al lugar que rebozaba en escombros. Ali Khalifa, un viajero, dijo: "La respuesta fue muy rápida, gracias a Dios, con la policía, la TSA y todos (...) Todo pasó en segundos".

El sujeto del cual aún no conocemos su identidad, quien iba vestido con una camiseta de los Detroit Lions, gritaba incoherencias que no hicieron sino asustar a viajeros y trabajadores del aeropuerto; todo eso mientras era agarrado y retirado por casi una docena de agentes de seguridad: "Nuestro equipo está recopilando información y esperamos tener una actualización en breve", dijeron funcionarios del aeropuerto a WDIV.

Sujeto actúa de forma desquiciada durante arresto en aeropuerto de Detroit

La Autoridad Aeroportuaria del Condado de Wayne dijo en un comunicado al New York Post que el desquiciado sujeto golpeó el mostrador de billetes una vez atravesaran la entrada principal. Asimismo, autoridades confirmaron que seis personas fueron detenidas en el lugar y que, por otro lado, no hay trabajadores de Delta Airlines, según informaron a CBS News.

Eso si, Delta Airlines aseguró que tres de sus empleados fueron alcanzados por escombros, tras lo cual fueron revisados por personal médico, pero sin presentar lesiones de ningún tipo.

De momento, no hay conocimiento de por qué el sujeto atravesó las puertas de vidrio con su auto, sobre todo porque habían barricadas de metal frente a la entrada del terminal. El Departamento de Policía de la Autoridad del Condado de Wayne confirmó que el sujeto está bajo custodia, pero que se desconocen los motivos de su accionar.