¡A tener mucho cuidado! Recientemente, las autoridades empezaron con una investigación inmediata luego de reportarse un accidente de un automóvil que colisionó contra un Walmart en Wentzville, Estados Unidos, durante la noche. La policía local todavía se encuentra recopilando información sobre las circunstancias del incidente y se espera que se revelen más detalles en las próximas horas.

Walmart: auto se estrella contra establecimiento y autoridades exponen si hubo heridos

'Firstalert4.com' y otros portales internacionales compartieron información relevante sobre lo sucedido en una ciudad estadounidense: se registró un accidente en la madrugada de este sábado 24 de enero en el Walmart ubicado en 1971 Wentzville Parkway, aproximadamente a las 2 a. m.

Walmart: auto se estrella contra establecimiento y autoridades exponen si hubo heridos.

Según lo expuesto por el equipo de aquel medio, un vehículo policial de Wentzville se encontraba en las cercanías de una zona donde las puertas de vidrio habían sido destruidas. Mediante las primeras investigaciones, se conoció que el automóvil ingresó por esas puertas, aunque no se reportaron daños adicionales.

Asimismo, no se registraron heridos en el incidente. No obstante, no se conoce más información al respecto ni tampoco se ha detenido a alguna persona tras el choque. Hasta el momento, es la única información que se tiene al respecto.

¿Qué se debe hacer si se sufre un accidente en Walmart?

Bajo este contexto de peligro en un Walmart, es necesario que sepas cómo reaccionar frente a un accidente en la tienda americana. Ante un caso de accidente, como un resbalón o caída, es muy necesario buscar atención médica de forma inmediata. Además, es importante notificar al gerente del establecimiento para que se elabore un informe oficial del incidente.

También se debe documentar la escena mediante fotografías o videos y recoger información de posibles testigos. Se aconseja no firmar ningún documento sin contar con asesoría legal, dado que las reclamaciones contra grandes corporaciones pueden ser complejas.