¡ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.! ¿Puede ICE ingresar a una escuela? Esto es lo que debes saber para proteger a tus hijos

La presencia del ICE en comunidades inmigrantes ha generado preocupación entre padres y educadores, especialmente cuando se trata de escuelas. Durante años, estos espacios estuvieron protegidos de operativos migratorios, pero recientes cambios de política han sembrado dudas sobre qué pueden y qué no hacer las autoridades federales.

Ante el temor de detenciones cerca de planteles educativos, muchas familias se preguntan si ICE puede ingresar a una escuela y qué medidas existen para proteger a los niños y garantizar su derecho a la educación sin miedo.

Qué permite la ley sobre ICE y las escuelas

En 2011, un memorando del gobierno de Barack Obama estableció que los agentes federales debían evitar operativos de control migratorio en "lugares sensibles" como escuelas y centros religiosos. Esta política fue mantenida durante la administración de Joe Biden, pero fue revocada en enero de 2025 por el actual presidente, Donald Trump.

¿Puede ICE ingresar a una escuela? Esto es lo que debes saber.

Aun así, la revocación no autoriza automáticamente a los agentes del ICE a ingresar libremente a cualquier espacio escolar. Los oficiales pueden acceder a áreas públicas como estacionamientos o vestíbulos, pero no están autorizados a entrar a aulas u otras áreas privadas sin una orden judicial válida, firmada por un juez, o sin circunstancias extremas que la ley contemple.

Cómo afecta esto a estudiantes y familias inmigrantes

La sola posibilidad de operativos del ICE en entornos escolares ya está afectando a comunidades enteras. En algunos lugares, padres han dejado de llevar a sus hijos a la escuela por miedo a detenciones en el trayecto o en las inmediaciones del plantel, lo que impacta la asistencia escolar y la vida comunitaria.

Administradores y distritos escolares han comenzado a crear protocolos internos, como designar a un funcionario específico para comunicarse con el ICE, y capacitar al personal sobre cómo actuar ante la presencia de agentes. Expertos advierten que millones de niños se ven afectados: 1.5 millones son inmigrantes indocumentados y 4.4 millones son ciudadanos estadounidenses con al menos un padre sin estatus legal, muchos de los cuales viven con ansiedad y temor a la separación familiar.