¡ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.! ¿Puede ICE ingresar a una escuela? Esto es lo que debes saber para proteger a tus hijos

Tras cambios federales, crece la duda sobre si ICE puede entrar a escuelas. Conoce qué permite la ley y cómo proteger a tus hijos de los operativos migratorios.

Gabriela Zevallos
¿Puede ICE ingresar a una escuela? Esto es lo que debes saber.
¿Puede ICE ingresar a una escuela? Esto es lo que debes saber.
COMPARTIR

La presencia del ICE en comunidades inmigrantes ha generado preocupación entre padres y educadores, especialmente cuando se trata de escuelas. Durante años, estos espacios estuvieron protegidos de operativos migratorios, pero recientes cambios de política han sembrado dudas sobre qué pueden y qué no hacer las autoridades federales.

Ante el temor de detenciones cerca de planteles educativos, muchas familias se preguntan si ICE puede ingresar a una escuela y qué medidas existen para proteger a los niños y garantizar su derecho a la educación sin miedo.

Qué permite la ley sobre ICE y las escuelas

En 2011, un memorando del gobierno de Barack Obama estableció que los agentes federales debían evitar operativos de control migratorio en "lugares sensibles" como escuelas y centros religiosos. Esta política fue mantenida durante la administración de Joe Biden, pero fue revocada en enero de 2025 por el actual presidente, Donald Trump.

Aun así, la revocación no autoriza automáticamente a los agentes del ICE a ingresar libremente a cualquier espacio escolar. Los oficiales pueden acceder a áreas públicas como estacionamientos o vestíbulos, pero no están autorizados a entrar a aulas u otras áreas privadas sin una orden judicial válida, firmada por un juez, o sin circunstancias extremas que la ley contemple.

Cómo afecta esto a estudiantes y familias inmigrantes

La sola posibilidad de operativos del ICE en entornos escolares ya está afectando a comunidades enteras. En algunos lugares, padres han dejado de llevar a sus hijos a la escuela por miedo a detenciones en el trayecto o en las inmediaciones del plantel, lo que impacta la asistencia escolar y la vida comunitaria.

Administradores y distritos escolares han comenzado a crear protocolos internos, como designar a un funcionario específico para comunicarse con el ICE, y capacitar al personal sobre cómo actuar ante la presencia de agentes. Expertos advierten que millones de niños se ven afectados: 1.5 millones son inmigrantes indocumentados y 4.4 millones son ciudadanos estadounidenses con al menos un padre sin estatus legal, muchos de los cuales viven con ansiedad y temor a la separación familiar.

